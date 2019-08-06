韓國瑜「選舉最大秘密＋鳥有翅膀」新語錄瘋傳　網友傻眼狂蓋樓：草包的XX

▲韓國瑜將代表國民黨參選總統。（圖／記者李毓康攝）

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高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，而他先前接受趙少康的節目專訪時，對於「選舉最大秘密」超奇葩的回應，也被網友挖出來討論，讓不少人都相當傻眼，不僅被館長怒轟講幹話，甚至引來不少網友照樣照句。

韓國瑜日前接受趙少康專訪時提到，「選舉最大的祕密就是，票多的贏、票少的輸」這一番話引發不少網友熱議，外加上他日前到桃園走訪，所提到的「鳥有一對翅膀才能飛，腳踏車要有一對輪子才能騎，立委是另一隻翅膀、總統是另一隻翅膀、要湊成一對才能飛，總統帶著國會開始翱翔九霄。」全新的語錄，更是讓網友們大起惡搞之心。

館長先在臉書嘲諷，「今天一個偉人說了一個道理，賺錢的秘訣就是~賺多的賺錢，賺少的沒有賺……X你老師講幹話」引發不少網友共鳴，紛紛跟著開始神造句，「研究指出在非洲每60秒就有1分鐘過去」、「告訴你一個泡澡秘密！泡澡就是要有浴缸！浴缸要有很多水，水要有塞子，這樣才能泡澡！我講完了」、「草包的秘密就是，裡面裝草的就是草包；裡面什麼都沒裝的，也是草包。」、「太陽餅裡面絕對沒有太陽，老婆餅也不一定是老婆做的」、「頭髮最大的秘密就是：頭髮多的就是沒有禿，頭髮非常少的就是禿。」

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