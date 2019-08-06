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渣警「借5000元」就強逼她當小老婆！載到野外強行壞壞　他硬壓：遲早的事

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▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲林警強行性侵花花。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台中報導

一名林姓員警利用女子「花花」（化名）經濟狀況不佳，竟然假裝要借錢給對方，卻是開車將她載到偏遠地方，強逼對方當她小老婆，甚至還強行性侵她，行徑相當誇張。

判決指出，林警和花花是在臉書上認識，而花花因為經濟狀況不好，曾在2017年時和林警借了5000元遲遲未還，之後她又因為繳不出房租，因此又和對方借錢，而林則假裝大方地表示，可以再借10萬元給她。

事發當天，林警載著花花四處閒逛，路途中還不斷詢問對方，要不要去泡溫泉、要不要當我小老婆，都被對方給拒絕，離譜的是，林警被拒絕後，竟然將車開往郊區，並再次要求對方當他的小老婆，之後不僅強吻對方，還把她身上的連身裙由下往上掀起、脫下她的內褲，接著完全不顧對方的反抗，強行用手指性侵得逞，過程中還威脅對方，「如果再掙扎就把妳丟到山谷」、「這是遲早的事，為什麼要反抗？你都要當我小老婆了」。

林男為了避免花花報警，還聲稱隔天會匯10萬元給她，並給了1000元讓她搭高鐵，但之後卻拒絕付款，被花花一狀告上法院。對此，林男辯稱，是因為覺得花花是詐欺犯，所以才會把對方約出來蒐證，並否認有性侵、脅迫對方，但法官不採信其說詞，一審依強制性交罪判他4年2月徒刑，而他不服上訴二審，台中高分院則認為，原判決並無不當，駁回上訴。

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關鍵字：性侵,警察

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