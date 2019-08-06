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快訊／一芳稱微博PO「一國兩制」為偶發事件　212字聲明道歉

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▲▼一芳水果茶於大陸上海等地廣開分店。（圖／記者陳政錄攝）

▲一芳水果茶於大陸上海、香港等地廣開分店。（圖／記者陳政錄攝）

記者謝承恩／綜合報導

香港罷工、不合作運動持續延燒！一芳台灣水果茶昨（5日）在微博發表「支持一國兩制」聲明，引發大批網友不滿，台灣官方下午發表212字全文聲明。

一芳台灣水果茶5日在微博發文，直指香港20家門市的「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」聲明文，引發網友不滿，接連灌爆一芳臉書，google也狂刷負評。就連各地加盟店也遭受波及，表示「不滿總公司作法」，香港一芳總代理也緊急切割「一切言論與香港總代理無關。」

請繼續往下閱讀...

一芳總公司終於在6日下午發表聲明，完整如下：

近日因一芳香港某加盟店偶發事件，引各界關切之總部有以 下三點聲明：

1. 「 用台灣在地的水果做最好的水果茶 」 是一芳的創立初衷，品牌一直兢兢業業，專注於台灣水果茶在全球市場的推廣，為廣大消費者提供最佳產品和極致體驗。

2. 總部未來將繼續加強溝通全球各地的合作夥伴，遵守當地法律法規，恪守品牌不涉政治的原則，專注水果茶飲的推廣。

3. 本次偶發事件引發關注，驚擾社會各界，一芳 水 果 茶 總部深感抱歉。

一芳水果茶總部 敬 上 2019.8.6

▲一芳聲明全文。(圖／截自一芳聲明文)

▲一芳聲明全文。（圖／截自一芳聲明文）

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關鍵字：一芳水果茶,一國兩制,香港一芳,不合作運動

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