郭柯2020棄保效應　陳水扁舉「24年來各選舉操作」：誰參選都會有問題

▲陳水扁認為，最後無論郭柯兩人誰出來選，勢必會各自引發藍綠政營的棄保操作。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

2020總統大選「三腳督」戰局未定，前總統陳水扁5日發文表示，不論到時是第三勢力候選人或柯文哲、郭台銘出來選，深信也會有棄保問題，「如果是柯文哲，那是綠營的棄保；如果是郭台銘，則是藍營的棄保。」

陳水扁5日晚間在臉書「陳水扁新勇哥物語」表示，1994年台北市升格為直轄市首度市長民選，一直到2018年台北市長選舉，都曾發生過「棄誰保誰」的政治操作，到了2020年的總統大選同樣會有棄保問題。

陳水扁認為，縱使郭台銘最後以無黨籍參選，結果還是會引發藍營「棄郭保韓」的結果，儘管「有心人或政論名嘴」有意無意間透露，郭台銘參選勢必會引發藍營大分裂而對韓國瑜不利，「數學理論如此，問題『選舉是化學』，千變萬化。二個系出同門，與中國關係剪不斷理還亂，最後沒有『合流』也會『棄保』，而被棄的當然是非主流的郭台銘。蔡英文陣營應該很清楚2020仍是一場硬戰！」

從1994年到2006年的選舉，陳水扁在文章中舉出4個例子來強化他的理論。1994年台北市長選舉，雖然新黨趙少康陣營「棄黃保趙」策略失敗，卻成功讓新黨議員當選11席；1998年新黨的「棄王保馬」策略成功，讓王建煊最後只得不到3的4.4萬多票；2000年總統大選，宋楚瑜本人操作「棄連保宋」，就連新黨黨魁李慶華也操作「棄李（敖）保宋」，「新黨總統候選人李敖只獲得不到1萬7的選票，得票率0.13%。宋楚瑜還是輸了31萬票。」

陳水扁說，2006年的台北市長選舉，國民黨與新黨合推新黨的郝龍斌參選，面對省市政府亮麗治理的總統級候選人強勁競爭，協長廷確保41％基本盤，「宋楚瑜原本要透過『馬宋會』操作『棄郝保宋』，反被『棄宋保郝』所吞噬，僅得到5萬3千多票，得票率4.1%，完全不像一個選過總統差點當選的政黨領袖。」

「選舉經驗告訴我們，王聖人與宋省長都可被棄保了」，陳水扁文末作結，「2020放棄郭台銘又算什麼？」