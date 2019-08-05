柯文哲臉書、IG出現「退讚潮」　熟悉社群人士：近萬前柯粉活動有端倪

▲台北市長柯文哲將在6日正式成立政黨。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲上周宣布籌組「台灣民眾黨」，6日將舉辦創黨大會，不過熟悉社群操作人士觀察發現，在他宣布創黨以來在網路社群的評價褒貶不一，更有前柯粉在社群舉辦多項懺悔活動；此外在不到一星期，以青年為主的臉書、IG等社群媒體也出現「退讚潮」，支持度開始下滑。

柯文哲於今年5月份，在一場活動受訪時表示，為何他能獲得年輕人的支持，他能吸引年輕人的原因是「他不是政治人物」；然而，熟悉社群操作人士指出，在他組黨後，已朝傳統政治人物的路線走，社群媒體也出現退讚的現象。

▼台北市長柯文哲宣布組黨，但主要社群臉書、IG都開始出現退讚潮，也出現前柯粉建立的懺悔活動。（圖／翻攝柯文哲社群網站）



該人士表示，柯文哲於7月31日晚間組黨消息曝光後，隔日8月1日於台北市政府召開記者會宣布組黨後，截至8月5日止，臉書在一周內已減少1740個讚，IG更減少734人追蹤，在以青年為主的兩大社群湧現退讚潮，未來實為一大警訊。

無獨有偶，熟悉社群人士認為，柯文哲網路人氣呈現退燒現象，除了退讚潮外，更可從臉書如雨後春筍般出現的「前柯粉」活動中看出端倪。其中，不少網友在臉書發起「第一代柯粉懺情大賽」、「柯文哲周邊產品拋棄大會」以及「前柯粉退讚」等活動，總計吸引近萬名臉書使用者參與。

其次，若再觀察柯文哲臉書及IG的留言，也不乏使用者對於其組黨的失望言論。有網友說「說過好幾次不組黨卻組黨，是不是說謊成性？」亦有人表示「公開透明呢？」也有網友痛心留言「不是單純的阿北了！是有野心的政客了…」過去年輕人相挺的「阿北」是否已經失去原本被支持的初衷？柯文哲明日將召開創黨大會，目前也傳出徵詢各類藍綠前政治人物入黨，這波因組黨而掀起的「柯文哲退讚潮」，被熟悉網路人士認為，可能還會持續下去。

▼台北市長柯文哲宣布組黨，但主要社群臉書、IG都開始出現退讚潮，網友也多為批評居多。（圖／翻攝柯文哲社群網站）

