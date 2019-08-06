韓流罩TVBS！王雪紅夫關心挺韓新聞　趙少康請辭獲留內幕

▲陳文琦新官上任，卻遭爆要求政論節目挺韓，引發主持人趙少康不滿。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內新聞台龍頭TVBS（簡稱T台）改朝換代，本週一（5日）聯利媒體董事會通過宏達電董事長王雪紅夫婿陳文琦接任董座。本刊接獲爆料，擔任T台董事多年的陳文琦，鮮少插手T台經營，去年底九合一大選後，就經常出入T台關心新聞台營運，甚至傳出要求知名政論節目少康戰情室挺韓國瑜，讓主持人趙少康不滿請辭。「最後以藍軍團結為由，才留下趙少康。」新官上任三把火，陳文琦已引發T台人心浮動。

本週一（5日）國內新聞台龍頭聯利媒體（TVBS）舉行董事會，入主已滿7年的最大股東宏達電董事長王雪紅，由其夫婿陳文琦正式接任T台董事長，原任董事長張孝威9月退休，陳文琦接下董座後，代表王雪紅家族在2012年入股香港TVB後，首度浮上檯面全面接掌媒體事業。

其實，對T台人而言，陳文琦出線並不意外。本刊接獲爆料，擔任T台董事多年的陳文琦，過去鮮少參與經營，去年九合一大選後，他經常出入T台關心新聞台營運。「7月初張董（張孝威）宣布9月退休，陳董（陳文琦）幾乎每天都坐鎮11樓辦公室，主動關心新聞台營運，尤其特別關切政治新聞，並主持高層會議。」爆料人士說。

▲國民黨初選期間，傳出TVBS內部爆發挺韓、挺郭路線之爭。

7月國民黨初選期間，T台內部傳出挺郭、挺韓路線之爭，當時，以首富之姿參加初選的郭台銘，廣告預算雄厚。據了解，王雪紅與陳文琦一開始拒絕郭陣營初選廣告，此後T台挺韓態勢明顯，就連政論節目少康戰情室邀請的來賓都遭干涉，此舉引發主持人趙少康不滿，傳出就在初選過後，趙少康主動請辭。「陳文琦勸趙少康以大局為重，不要造成藍軍分裂、親痛仇快，趙少康最後勉為其難留下。」爆料人士對本刊說。

不過，據親近趙少康的人士透露，「老趙（趙少康）最近還對文茜（陳文茜）抱怨，老被管東管西，大不了不做。」現在柯文哲組台民黨，郭台銘選不選總統的態勢不明，「假如郭真的要選，老趙會不會再提出辭呈，沒人說得準。」

本刊致電趙少康求證，趙少康說，「沒有到這樣（請辭）的地步，我只是向節目部反應，如果能接受就沒事，沒有嚴重到衝突啦。」趙少康曾向TVBS反應，少康戰情室是個言論平台，要求做到各方平衡，如果當集做不到，「我就當集不當主持人。」「我是主持人，不是製作人，邀請哪位來賓事前不會知情，但是我的立場很簡單，就是要求平衡，不能像某些節目一面倒。」趙少康強調。

對於外傳陳文琦關心新聞一事，TVBS公共事務部總監阮淑祥強調，TVBS向來尊重新聞部專業，絕不會干涉個別新聞，更不可能下指導棋。經營階層僅會提醒，要求照顧到每一個候選人，不要太集中。至於《少康戰情室》節目，阮淑祥說，尊重趙少康說法，近期還新增周末時段，代表TVBS對該節目的重視程度。

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