經濟藍、知識藍拒挺韓　連勝文兩點分析：柯文哲成裂解泛藍缺口

▲連勝文點出韓國瑜角逐2020總統大位面臨的困境。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘是否會聯手，是外界現階段最關心的事情之一。國民黨中央委員連勝文5日晚間在臉書PO文，並提出兩種可能的分析，目前仍有部分經濟藍、知識藍的選民不願意支持高雄市長韓國瑜參選2020大選，韓或黨中央也沒有相關的積極動作，「這或許就是老柯想要幫助蔡英文裂解泛藍的一個缺口！」

連勝文在文章一開頭先大讚郭台銘是一位愛國的企業家，接著點出柯文哲組黨的目的是為了選2024年的總統，所以2020年推郭出來選，就能獲得金援、幫助爭取國會席次；他提到，假設在柯不選但拿到國會席次的前提下，未來有可能會出現兩種情況，一種是郭順利當選，「如果郭董做得好，民意支持度高，沒有理由要讓給老柯選，那老柯就只能當個陽春黨主席」，或者郭、柯兩人翻臉，到時執政方在國會同時面臨三黨反對，國家將會陷入僵局。

另一種可能則是郭台銘落選，連勝文表示，當候選人只有郭、韓、蔡3人時，按照自己最近接觸的許多偏藍選民來判斷，此時當選的人會是蔡英文，面對這樣的結果，郭台銘將會受到相當大的責難，「對一位愛國企業家而言，這是最令人痛心的結果！」

▼▲郭台銘、柯文哲是否會聯手，不論是藍綠陣營還是選民都很關心。（圖／記者葉南州、鄧木卿攝）

連勝文接著說，他認識的人當中不管是多年老友，還是過去市長選舉時認識的工商、民間社團領袖，確實有很多人支持郭台銘，「而這些所謂的經濟藍、知識藍選民，也真的有些人，至今仍不願意挺韓市長」，但韓國瑜或黨中央都沒有對此給出任何積極作為，「這或許就是老柯想要幫助蔡英文裂解泛藍的一個缺口！」

連勝文提出自己的觀察並分析，在國民黨初選最後一週的電話民調期間，這些經濟藍、知識藍選民還是照常出國談生意或渡假，與老實在家等電話的韓粉不同，「所以這些支持者，到了真正大選時的動員力有多大，實在難以預測。」