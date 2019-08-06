黃國昌徵隊友　王浩宇「立刻搬到汐止區」！55字坦白：給黃溫暖

▲王浩宇將FB住址改為「汐止區」。（合成圖／記者呂佳賢攝、翻攝自王浩宇臉書）



記者柯振中／綜合報導

新北市汐止區的時代力量立委黃國昌說出「無法一個人在立院再幹4年」的言論後，桃園市議員王浩宇將自己的住址「搬到汐止區」，甚至將FB的住址定位成「現居汐止區」。對此，他以55個字說明，希望能透過「搬區」的舉動，給黃國昌溫暖。

黃國昌言論出現後，王浩宇先在臉書表示，「國昌，你有想想永明（徐永明，時代力量的立委）的感受嗎？」過了約30分鐘，王浩宇又在臉書貼文「搬到汐止區」，並將住址改為「現居汐止區」。

在臉書貼文「搬到汐止區」後，王浩宇又發文指出，一個號稱自己「最認真」的立委，在自己的選區支持度卻僅有20.1％，落後對手的49.9％達29.8％，「要怎麼選？」

至於為何「搬到汐止區」，王浩宇說明，黃國昌可能覺得不夠溫暖，才遲遲沒有宣布參選立委，他希望透過「搬區」的舉動，讓黃國昌感受到溫暖、支持。

▼王浩宇搬到汐止區的消息出現後，許多網友在下面留言。（圖／翻攝自王浩宇臉書）



王浩宇「搬到汐止區」的貼文出現後，許多人猜測，王可能會投入汐止區立委的選戰，甚至有電視台因此訪問汐止民眾，做了簡易民調。

民調結果出爐後，王浩宇說到，本來以為自己在汐止區不出名，沒想到「一堆民眾不但認識我，而且支持度還超高XD」，「被問到支持王浩宇還是黃國昌，據說是5:0，根本沒有人想再投給黃國昌。」

網友看到王浩宇「搬家」後，紛紛表示，「中壢被遺棄了」、「不能走～中壢需要你」、「你要挑戰戰神了嗎」、「這步太狂了吧」、「這真是太狂惹，都不留點後路給國昌走嘛」。

不過，也有人說明，「在中壢絕對選不到~果然有自知之明噢」、「哇！中壢人解脫了」、「要搬就議員快辭一辭，戶籍遷一遷」、「你以為汐止人眼睛瞎了，包準你低票落選」。

▼王浩宇「搬家」的消息傳出後，有媒體在當地進行簡易民調。（圖／翻攝王浩宇臉書）

