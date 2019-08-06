柯文哲創黨日　朱立倫喊話：世局紛亂同胞須團結

▲朱立倫、柯文哲。（資料照／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲日前宣布籌組「台灣民眾黨」，沿用台灣民主運動先驅蔣渭水籌創的黨派名稱，並解釋其關聯與意義，他6日將在蔣渭水生日這天舉辦創黨大會。而柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘是否會聯手，也是外界現階段最關心的事情之一。對此，前新北市長朱立倫表示，「此時此刻世局紛亂，我們要把腳步踩穩，更需團結，同胞須團結，團結真有力。」

朱立倫6日一早在臉書發文表示，今天是蔣渭水生日，想談談其巨大的身影，帶給這個時代珍貴的資產，當年蔣渭水創立台灣民眾黨，核心理念為「政治的自由、經濟的解放、社會的平等」，直至今日仍是大家參與政治、思考政策的嚮導明燈。

朱立倫指出，朱立倫主張調和民族運動，放諸當下台灣社會，其意義在於團結全民，而非裂解全民；延伸投射到政黨，他期待一個團結的國民黨，而非裂解的國民黨，「渭水先生一生無私無我，念茲在茲『不應只會爭眼前小利、不知立永久大計』」。

朱立倫認為，朱立倫留下民主啟蒙、社會進步的深切期待，不妥協的勇氣、急公好義的人格，「我們應該也必須，實踐在每一天的政治生活裡。此時此刻世局紛亂，我們要把腳步踩穩，更需團結，同胞須團結，團結真有力。」