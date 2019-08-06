「貪污說」炮打蔡英文！　柯文哲堅不道歉　加碼轟私菸案

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲5日怒嗆總統蔡英文「把國家搞成這樣」、「旁邊每個都貪污」，引發爭議，柯文哲態度強硬不道歉，又加碼轟私菸案、慶富案、兆豐案，直問「辦到哪裡去了？」對此，蔡英文強調，「批評別人不會讓自己變好，抹黑別人不會讓自己變乾淨」。

柯文哲拋出貪污說之後，總統幕僚相繼發文要求柯文哲道歉，曾任柯文哲發言人的總統府發言人林鶴明在臉書上發文，強調他在總統府工作，也常在小英身邊，並沒有貪汙，「柯市長應該向我和很多無端被指控的人道歉。」林鶴明表示，這樣講話對柯文哲的大局一點幫助都沒有，只是讓更多理性的選民心冷，「更讓我們過去的美好，變成只是過去。」

同為總統府發言人的丁允恭也發文指出，他是有站在旁邊（蔡英文身邊），在這個團隊裡，有許多每天為國家努力的人，「遠比你跟你旁邊的人，為台灣民主做出的貢獻多了很多，你不該用這樣狠毒的指控去抹殺我們的努力」，貼文也標註「非洲沒有老虎」、「林北沒有貪污」、「請道歉」。

另外，先前曾在府內擔任幕僚、現任行政院長蘇貞昌幕僚的丁怡銘也在臉書發文，表示他在行政院工作，常出現在蔡英文身邊，但他沒有貪污，「請柯市長向我道歉，不然請柯市長去吃大便。」

▲柯文哲、蔡英文。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

柯文哲5日下午出席活動時受訪時強調，「一直希望給小英反省改進的機會」，他也重提私菸案，「我就問，一萬條香菸要多少人買？」以前三千多條香菸要多少人？這些是冰山之一角，一萬條香菸牽涉到侍衛室、國安局、機場、海關、華航，華航還牽涉到倉儲，「不是故意要批評她，但是要有反省的能力」。

柯文哲接著不滿批評，「我就問，慶富案辦到哪裡去了？兆豐案辦到哪去了？」有時候被人家批評很不爽，但是轉過頭去還是要想一下。媒體追問，「所以市長不道歉？」柯文哲直言，「我要道歉什麼，以我的個性...」話還沒說完，就被幕僚帶離場。

對此，蔡英文5日晚間在臉書回應，「柯市長只要提出證據，不管是誰，我就立刻送檢調偵辦，嚴查到底。如果沒有證據，這個國家有許多的人在崗位上為國家貢獻，也不應被任意抹煞，柯市長應該向他們致歉。」



蔡英文還說，「我也想問柯市長，如果有人不分青紅皂白，指控你身邊的人每個都貪贓枉法，柯市長你能接受嗎？你會不會要指控的人提出具體證據？」她表示，如果沒有證據，「我不是皇帝，更不是獨裁者，我們也不能隨意定任何人的罪」。



蔡英文強調，「批評別人不會讓自己變好」，抹黑別人不會讓自己變乾淨，負面攻擊不會讓選舉往正面提升。民選的公職，身負選民所託，如果政治人物都能在自己崗位上努力，國家自然就會變得更好。