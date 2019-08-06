「民進黨有比國民黨清廉？」柯文哲再嗆綠營：不服氣去做民調

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲5日怒嗆總統蔡英文「把國家搞成這樣」、「旁邊每個都貪污」，引發爭議。事隔一日，柯文哲6日雖表示知道自己失言，但仍不願道歉，「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你」；柯也反嗆，民進黨要是不服氣的話，去做個民調，「請問民進黨有比國民黨清廉嗎？那很簡單嘛，你做個民調他自己應該會曉得，老百姓都是看在眼裡。」

對於5日開砲怒轟蔡英文「旁邊每個都貪汙」，柯文哲6日受訪坦言，「這就言過其實，其實『都』一講完就知道那失言」；但他仍表示，作為我們過去都是支持小英的，今天他把台灣帶到今天這地步，他還是要能夠深刻檢討。

柯文哲說，很多東西總是有社會的民意，要是不服氣的話，去做個民調，「請問民進黨有比國民黨清廉嗎？」那很簡單嘛，你做個民調他自己應該會曉得，老百姓都是看在眼裡，「我就問你，你兆豐案辦到哪裡去？慶富案辦到哪裡去？慶富案辦到連人都不見了，所以老百姓心中自然會有一種判斷。」

「其實最近那1萬條香菸走私的事情，她也要能深刻感受到，那只是冰山之一角」，柯文哲說，這次將近一萬條香菸，以前那幾千幾千的還有幾次，要買這麼多的煙那要多少人？然後整個侍衛室、國安局，還有機場、華航還有華航倉庫、海關，「她要能夠瞭解，這是冰山之一角。」

柯文哲說，自己也不認為韓國瑜多厲害，「我的解讀韓流是民進黨自己製造出來的，所以當去年的選舉民進黨在高雄大敗的時候，我就問，作為總統，妳對高雄那場選舉你有什麼反省？看你旁邊的人我就覺得，怎麼會是這樣？」所以是這樣，人家批評的時候要去想想看，人家怎麼會這樣批評、是不是有哪些地方可以改進？

柯文哲直言，大家都希望台灣可以更好，做為過去支持小英的人，也是希望她能反省。柯表示，這已經講過很多遍，「我這人是這樣，大概心理面想什麼就講什麼話，這兩個總統候選人出來真的讓整個台灣，至少在知識分子或產業界，每一個都很焦慮。」



▲柯文哲回應時事媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）