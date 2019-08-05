柯文哲嗆蔡英文「身邊的人貪污」　愛徒許立民「一句話」打臉

▲許立民。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲5日怒嗆總統蔡英文「把國家搞成這樣」，「旁邊每個都貪污」，言論引發爭議。柯文哲態度強硬不道歉，又加碼轟私菸案、慶富案、兆豐案，柯文哲愛徒、前北市社會局長許立民5日在臉書發文指出，「 指責別人不會讓自己更好」。

柯文哲拋出貪污說之後，受訪時表示，「一直希望給小英反省改進的機會」，接著重提私菸案「一萬條香菸要多少人買？」、「慶富案辦到哪裡？兆豐案辦到哪裡去？」並反問記者，「我要道歉什麼？」

對此，許立民5日晚間在臉書發文表示，「我們期待一個公開透明的社會， 所以大家會對一些案子有高度的懷疑，一直沒辦法水落石出，其實也是社會不滿的累積，不管案子發生在誰的年代，都應該要求執政者承擔解決」。

許立民接著意有所指說，但是「指責別人不會讓自己更好 」，公開指控別人要有證據，案子要水落石出，幾分證據說幾分話的社會，「我想，這應該是我們所追求的標準」，似乎在對柯文哲喊話。

▲ 許立民發文。（圖／翻攝許立民臉書）

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