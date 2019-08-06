雲端最前線／韓國瑜整合郭王觸礁？國民黨2020恐難行？

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國民黨總統候選人韓國瑜陣營屢說聯繫不上鴻海集團創辦人郭台銘，而前立法院長王金平日前已拒絕擔任他的副手，讓國民黨整合觸礁。另外，台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，今天中午舉行創黨大會。種種跡象顯示台灣政壇瀰漫著一股郭王柯三強可能合作的氛圍。到底這第三勢力、中間選民心中的夢幻組合要如何促成？韓國瑜的總統之路上還會面臨哪些未爆彈？對此議題，《雲端最前線》6日邀請無黨籍台北市議員鍾小平、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

郭台銘是否脫黨參選動向未明，日前先後密會前立法院長王金平，並與台北市長柯文哲通電話，「郭柯王」結盟的傳聞不斷。不過，反觀韓國瑜陣營卻屢稱聯絡不上郭台銘，韓國瑜5日受訪時表示，「目前還在等郭董回應」，自己也再一次打電話、並且「在語音信箱留言」對此，郭台銘核心幕僚劉宥彤5日表示，遲早有機會遇到。

▲王金平揮毫「齊心共榮逆增上緣」的下聯致贈網友。（圖／記者屠惠剛攝）

至於前國民黨主席連戰從中聯繫安排與韓國瑜會面，王金平表示，他已經告訴連戰「以後再說、現在不急」，他也說若跟韓會面，要再看看未來因緣。未來會不會與柯文哲會面，王金平則語帶保留地說，「以後再說」，為未來合作留下想像空間。

面對昔日對手郭台銘，有可能脫黨參選的傳言不斷，甚至出現郭柯王聯盟，韓國瑜也回應「國民黨畢竟還是有黨主席的，我個人立場也希望吳敦義主席能夠出面來整合這些不一樣，或者是有可能離開的重要黨員同志，效果一定會更好」。

另外，柯文哲籌組台灣民眾黨，8月6日中午舉行創黨大會，地點在柯文哲相當熟悉的台大醫院國際會議中心。對於外界關注當天有無政治人物到場，柯文哲也宣示了他的創黨大會「三不」，除了不發邀請函、不邀請政治人物，同時也不接受捐款。對此議題，《雲端最前線》6日邀請無黨籍台北市議員鍾小平、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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