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七夕情人浪漫雙溪行　白天玩水「夜賞睡蓮」樂悠悠

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▲ 七夕情人浪漫雙溪行 白天玩水「夜賞睡蓮」樂悠悠。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 七夕情人浪漫雙溪行，上林荷花田中睡蓮池。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的七夕即將到來，除了留在市區，品嚐情人節大餐外，不妨換個新口味，到新北市的後花園雙溪區走走，這裡有山有水，蝙蝠山可遠眺雙溪美景，虎豹潭可欣賞水色清透之美，到了晚上，還可以欣賞各色燈飾與睡蓮相互輝映的璀璨畫面，度過一個愉快又浪漫的七夕情人節。

新北市雙溪區境內多山，因位於牡丹溪及平林溪的交會處而得名。情侶來雙溪玩，第一站可以來到蝙蝠山，蝙蝠山因山的形狀酷似一隻振翅欲飛的蝙蝠而得名，同時因山上建有國父銅像，也被稱為「逸仙山」。唐朝王之渙《登鸛雀樓》詩裡面說到：「欲窮千里目，更上一層樓。」在雙溪也是如此，想飽覽雙溪美景，蝙蝠山是最佳位置，步行不到一個小時即可抵達山頂。放眼望去牡丹溪、平林溪、北迴鐵路及基宜公路，在山下蜿蜒交錯，福隆、牡丹等遠近景色盡收眼底，令人心曠神怡。

▲ 七夕情人浪漫雙溪行 白天玩水「夜賞睡蓮」樂悠悠。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 七夕情人浪漫雙溪行，上林荷花田內桃紅色睡蓮與條燈。

下山後的午餐可於雙溪老街享用，斯陋咖啡、大眾餐館或涼亭小吃店都是不錯的選擇，還可順遊別具特色的百年打鐵鋪，或到50年人氣老店海山餅店購買入口即化的古早味蛋糕。飯後可至虎豹潭欣賞湖光山色，此地位於北勢溪北支流源頭，潭邊兩座山丘形似猛虎與雲豹，故稱虎豹潭，由於長期實施封溪護漁，如今已魚群豐碩，同時倒映著四周的山色樹影，形成夢幻又生氣勃勃的美麗畫面。民眾可於湖邊漫步，或至觀景平台眺望美景，享受浮生半日閒。

到了傍晚，則轉往上林荷花田，迎接入夜後的重頭戲「夜賞睡蓮」。上林荷花田約有1/3是睡蓮區，每年的七至八月是睡蓮綻放的季節，因應睡蓮晚間及清晨綻放的特性，今年特地於睡蓮區架設各色各樣燈飾，就是要在夜晚給民眾帶來最美、最浪漫的睡蓮池！

▲ 七夕情人浪漫雙溪行 白天玩水「夜賞睡蓮」樂悠悠。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 七夕情人浪漫雙溪行，由蝙蝠山上眺望北迴鐵路上的火車。

放眼望去，只見粉紅粉白睡蓮花盛開，與池中色調溫潤的太陽能球燈，岸上的條燈與煙花燈相互輝映。夜賞睡蓮活動只到8月7日七夕情人節當晚為止，情侶們請把握機會，來到睡蓮池邊漫步，享受浪漫情懷，共同創造一個最不一樣的情人節回憶。

景觀處表示，新北市擁有豐沛的旅遊資源，山海風景皆各具特色。未來將持續推動「新北稼日蒔光」計畫，挖掘更多美麗地景介紹給民眾，在地也得到發展的目標。更多精彩有趣的賞花及旅遊資訊，可透過賞花快報粉絲團：https://bit.ly/2RZ4FS1，歡迎市民朋友多加利用，打造更美好豐盛的假期！

▲ 七夕情人浪漫雙溪行 白天玩水「夜賞睡蓮」樂悠悠。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 七夕情人浪漫雙溪行，由蝙蝠山上眺望群山山景。

▲ 七夕情人浪漫雙溪行 白天玩水「夜賞睡蓮」樂悠悠。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 七夕情人浪漫雙溪行，溪水清澈的虎豹潭。

▲ 七夕情人浪漫雙溪行 白天玩水「夜賞睡蓮」樂悠悠。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 七夕情人浪漫雙溪行，擁有碧綠溪水的虎豹潭。

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關鍵字：新北,雙溪,睡蓮,稼日時光

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