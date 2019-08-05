桃捷公司與7所大學成立大數據產學聯盟　打造智慧桃捷

▲桃捷公司解說大數據應用平台。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為優化機捷營運，桃捷公司與7所大學5日於桃捷行控大樓，進行「大數據產學聯盟『智慧桃捷‧美好再升級』」簽約，以機捷作為大數據實證應用場域，進行物聯網研發技術及人才交流，帶領機捷朝向更安全、更智慧、更舒適、更永續發展之目標邁進，同時希望促進運量提升、國產化並降低維修成本。

▲▼桃捷公司與7所大學成立大數據產學聯盟。（圖／市府提供）



桃園市長鄭文燦出席簽約儀式指出，機捷營運已邁入第3年，初期營運目標以安全穩定、運量提升、服務多元為主，目前累積總運量已突破5,500萬人次，今年1至7月日平均運量達7.3萬人次，桃捷公司將持續創新及優化服務，完成智慧城市的關鍵拼圖。

▲元智大學介紹「智慧化資料蒐集分析」特色。（圖／市府提供）

桃捷公司董事長劉坤億表示，過去一年，桃捷公司與4所大學合作，於大數據平台上展開實際測試，相關成果包括：台北大學研發「列車佔據偵測輔助系統」，可協助旅客掌握搭車時間，並應用於「i搭桃捷APP」中；中央大學研發「智慧量測貼紙」，透過雲端系統監控車廂人流、濕度等，自動化調節車廂溫度，達節能減碳效果；元智大學「智慧化資料蒐集分析」，可自動蒐集沿線活動，預測運量；銘傳大學研發「即時運量分析」，可自動化建立各種運量數據。

▲機捷營運已邁入第3年。（圖／市府提供）

劉坤億說，未來產學聯盟將加入高雄科技大學、中國醫藥大學及東吳大學等3所大學，擴大研發陣容，透過大數據分析及物聯網應用，協助達成提高捷運安全性、設備妥善率、降低維修成本及優化服務等目標。包括桃捷公司總經理蒲鶴章、台北大學校長李承嘉、元智大學校長吳志揚、東吳大學校長潘維大、中央大學副校長陳志臣、銘傳大學副校長王金龍、高雄科技大學副校長馮榮豐、中國醫藥大學產學長邵耀華均一同出席活動。