想念鳳飛飛相遇在機捷　桃捷限量發行《流水年華》一日票

▲想念鳳飛飛，桃捷限量發行《流水年華》一日票。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

層層的相思也悠悠…鳳迷的心聲，桃捷公司聽到了！配合桃園大溪「大嵙崁文教基金會」， 8月起舉辦「想念飛飛我愛大溪」系列活動，桃捷公司從8月1日起至31日，推出限量(1000套)發行《流水年華》一日票典藏款，也將在捷運車廂播放鳳飛飛經典歌曲《流水年華》及《祝你幸福》，讓鳳迷們搭桃捷懷念永遠的鳳姐。

▲想念鳳飛飛，桃捷限量發行《流水年華》一日票。（圖／桃捷提供）

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桃捷公司25日指出，回味鳳飛飛經典歌曲，桃捷公司特別於A9林口站和A10山鼻站區間，在捷運車廂上播放《流水年華》和《祝你幸福》兩首經典歌曲。當列車行經A9到A10播放《祝你幸福》祝福出國旅人們旅途平安、順心；列車行經A10到A9之間則播放《流水年華》用輕快的歌曲陪伴搭乘機場捷運的旅客，桃捷公司”期待他日再與旅人們相逢”。

▲想念鳳飛飛，桃捷限量發行《流水年華》一日票。（圖／桃捷提供）

桃園機場捷運串連北北桃三大直轄市，提供「機場聯外、都會通勤、休閒旅遊」三大功能。此次和大嵙崁文教基金會共同舉辦「想念飛飛 我愛大溪」系列活動，希望透過輕旅行方式，宣揚在桃園土生土長藝文人士和歌謠文化。用一波波紀念活動，帶著歌迷一起重回鳳飛飛當年所帶來的感動。