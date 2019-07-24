力拚機場旅客搭乘率再提升　桃捷年底推信用卡支付過閘

▲桃捷總經理蒲鶴章表示，機捷將於年底推信用卡支付過閘。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

搭乘機捷越來越方便！桃捷公司指出，機場捷運營運邁入第3年，目前準點率達99.4%，累積總運量突破5,400萬人次，今（2019）年上半年日平均運量達7.21萬人次，較去年全年成長13.3%，顯示桃捷公司推出多元優惠方案成功；桃捷公司將持續完善行動支付功能，包括預計今年底推出信用卡支付過閘服務，力拚機場旅客搭乘率再提升。

桃捷公司總經理蒲鶴章24日於市政會議表示，桃捷自去（2018）年12月起，開放A1、A12、A12、A14a站乘客可利用手機購票並以QR Code過閘，也自今（2019）年5月起全線開放。同時，預計今年底開放信用卡支付過閘功能、2020年中開放第三方支付（如Line Pay等）電子支付過閘，逐步健全行動支付服務。

▲桃捷公司將持續完善行動支付功能，機捷於年底推信用卡支付過閘。（圖／市府提供）

在財務狀況部分，去年整年桃捷公司盈餘約3.3億元，今年截至6月，盈餘約1.1億元，惟考量部分硬體設備保固期即將到期，營運及維護成本將逐年增加，希望能拓展公司客運及附業收入，目前A1台北車站正在進行消防計畫審查，假如順利通過，可拓展營業空間，帶動營收成長；此外，A1台北車站也將打造桃園主題館，歡迎各局處多加利用A1台北車站之展售空間，一同推廣桃園在地文化。