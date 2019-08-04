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業務員結合大數據！「16種動物特質」打造菁英　AI幫客戶找最適合商品

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▲中國人壽打造數位行動業務菁英。（圖／中國人壽提供）

▲中國人壽打造數位行動業務菁英。（圖／中國人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

數位科技逐漸進步，改變了人們的生活與消費習慣，有壽險業者預測，未來業務員也將有不一樣的樣貌，例如使用AI人工智慧、大數據及數位工具，建構符合新世代客戶需求的「數位行動業務菁英團隊」，並可根據保戶需求，智能搭配出最適當的保單，選對適合自己的保障。

以中國人壽智能名單和「i-Agent」系統為例，利用大數據獨家開發出16種動物性格特質選才模型，像是直率果斷的獅子、樂於合作的大象或認真勤奮的海貍，根據不同動物性格的優點與盲點，找到適合的發展模式，並結合國際知名教育機構及顧問公司發展出專屬的業務銜接訓練課程，提供科學化、系統化學習環境，讓新人適才適所地融入業務工作，取得成功並建立自信，增加定著率。

多數業務員表示，大數據選才模型是拓展增員的利器，16種動物性格是接觸保戶及增員對象時很好的話題，能引起興趣進而有機會說明公司的優勢。資料指出，截至今年上半年已發送近10萬封動物性格適性測驗，回收近80%，大幅提升觸及量，新人招募上也較去年同期成長超過70%。

中國人壽「i-Agent」系統可依客戶特質進行標籤分類管理，配合智能名單精準行銷。例如，35歲的保戶近期喜獲一子，業務員即透過智能名單標籤資訊分析，理解保戶的家庭責任加重，必須要加強壽險及醫療保障，讓保戶獲得更完整而妥善的保障規劃，並且詳細說明未來展望。

智能名單幫助業務同仁掌握保戶需求，適時提供合適商品，平均每拜訪4位保戶就可以成交1位，行銷更有效率，讓「保險」不再只是無形商品，而是有感關懷與服務。

中國人壽總經理黃淑芬表示，金融消費型態從實體位移到數位，不變的是對保戶的尊重與關懷，中壽轉型是藉由數位創新及科技輔助，具體落實保險的核心精神。AI在中國人壽有另一個詮釋，就是「業務智能」（Agent Intelligence），透過科技賦能讓服務能夠貼心地走在客戶前端，充分體現愛與關懷的保險本質。

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關鍵字：中國人壽,中壽,保險雲,AI,大數據

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