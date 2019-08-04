桃園首屆9校童軍聯合大露營　青年自己籌辦「很過癮」

▲桃園9校童軍聯合大露營。（圖／青年局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局與桃園在地9所高中社團合作，針對14-18歲的童軍青年，8月3、4兩日，在桃園石門營地舉辦首屆「行義級」童軍大露營。青年局說，該活動由高二升高三的同學籌劃，呼應社團文化「八月新舊幹部交接」的傳統，以「最後一把熱血青春」為主題，象徵青春無悔的熱力燃燒。

活動總召內壢高中旮鎷童軍團蔡睿詮同學說：「往年只能參加中華民國童軍總會辦的全國大露營或桃園市露營，雖然好玩，但只是參與者，缺乏發揮空間，且沒有分齡及分地域。這次可以跟童軍友社一起舉辦桃園專屬且是行義童軍聯合活動，是一件過癮的事，也是我們高中童軍的創舉。」

▲桃園9校童社團自己籌活動，舉辦聯合大露營。（圖／青年局提供）

此次的童軍活動包含團隊訓練、大地遊戲、野營等內容，以童軍特色竹搭工程展現團隊合作的結晶，童軍青年營隊文化裡最經典的營火晚會與才藝之夜也將輪番上演，內容包含「拜火營火儀式、大旗小旗特技、光棍光球、火棍火球演出」，表演豐富、形式多元，創造令人印象深刻的營火饗宴。

▲桃園9校童社團自己籌活動，舉辦聯合大露營。（圖／青年局提供）

其中表演火球舞北科附工童軍社同學表示:「以前我對自己比較沒有自信，也不擅長和別人相處，接觸童軍社這個大家庭後，在和別人的團隊合作中找到歸屬，火球舞的表演受到肯定後更讓我對自己有了自信。」

參與活動的桃園在地9所高中童軍社團分別為：中大壢中崗童軍社、中壢家商 沁筑童軍團、內壢高中旮鎷童軍團、北科附工擎天嶺童軍團、永豐高中永豐童軍社、治平高中明駝童軍社、振聲高中納豆童軍社、陽明高中陽明童軍社、 新生醫專峰雲童軍團。