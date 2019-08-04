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「房間全是監視器！」桃園女懷疑遭偷拍　緊裹棉被躲2F遮雨棚

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▲▼桃園女幻想被偷拍，裹棉被躲2F遮雨棚。（圖／東森新聞）

▲李女懷疑自己遭到偷拍，全身緊裹棉被蹲坐遮雨棚。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／桃園報導

桃園市一名29歲的李姓女子，4日上午8時許爬出租屋處蹲坐在2樓遮雨棚，全身還緊緊裹著棉被；路過民眾見到一坨棉被堆放在採光罩上不明就裡，細看之下才驚覺棉被中竟然有人，嚇得急忙通報警消。事後消防員趕抵現場，女子還不斷恐懼地表示「房間都是監視器」，懷疑自己遭到偷拍；最後在警消的苦勸下，才終於願意從雨遮上走下，平安落地。

「小姐，下來好不好？」桃園市警方上午8時許接獲民眾通報，位於慈光街一處民宅遮雨棚上有名女子全身僅裹棉被蹲坐，場面相當驚險。警消到場後試著與女子溝通，她神色驚慌地表示，自己租屋處的房間內裝滿了監視器，長時被他人偷拍、窺伺生活，為了躲避鏡頭，才會裹著棉被躲到遮雨棚。

擔心女子發生意外，警消不斷溫情勸說、安撫情緒，最後終於成功協助女子安全落地。事後警方了解，女子房中並無任何監視器，研判是其近日生活壓力過大，導致情緒不穩、出現幻想情況，事後已通知女子家屬帶回照料。

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▼在警消耐心勸說下，女子才終於點頭起身，最終平安落地。（圖／東森新聞）

▲▼桃園女幻想被偷拍，裹棉被躲2F遮雨棚。（圖／東森新聞）

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關鍵字：桃園,棉被,偷拍

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