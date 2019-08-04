騙到樓梯間！大叔秒鋪草蓆逼張腿「無套激戰」再內O　她崩潰：鬼一樣對我笑

▲李男在樓梯間內性侵靜靜。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名李姓男子2007年在一處公園見到有智能障礙的靜靜（化名）竟趁機將對方誘騙到附近的樓梯間內，不顧靜靜高喊「很痛」並抵抗仍性侵得逞，還無套內射。桃園地方法院認為李男行徑令人髮指，依乘機性交罪判他有期徒刑3年10月，可上訴。

根據判決書，李男2007年5月間，在桃園市一處公園內喝啤酒時，見到罹患精神分裂症、輕度智能不足的靜靜獨自坐在搖椅上發呆，他便前去攀談，得知對方因找不到母親而哭泣，決定邀約靜靜到超商一起買酒喝，還將對方拐到附近的樓梯間性侵；靜靜返家後告訴男友遭性侵了，並報警處理。

李男警詢時先是坦承有用手摳靜靜的下體、靜靜則是舔他的生殖器，2人進而發生性行為，但在偵訊時又翻供，表示，「我沒有和靜靜性交，也沒有叫靜靜幫我口交」，是因聽不懂警察問話，才會回答「是是是」。

靜靜則是證稱，在公園旁遇到一個老頭子，當時她坐在搖椅上，對方過來攀談又請她喝啤酒，接著帶她到樓梯間，還在地面上鋪上草蓆，「他要我把腳張開，後來把我全身都脫光，像鬼一樣對我笑」，又拿手電筒一直照，隨後壓在她身上摸胸、摳下體，還逼她舔生殖器，李男最後把她的雙腿打開硬上，過程中她有喊「很痛」，但對方仍繼續插動，還射在裡面。

法院勘驗相關事證後，不採信李男說詞，認為他透過互動言談得知對方患有輕度智能障礙，為了逞一己私慾竟仍趁機下手，犯罪動機甚為惡劣，手段亦令人髮指，決定依乘機性交猥褻罪判他有期徒刑3年10月，全案仍可上訴。

【更多新聞】

美魔女規定天天「激情交疊」！每餐要吃1000元 實習醫嚇歪提分手：受不了



Woo到15歲嫩妹！軍人瞞孕妻騙砲 扯「有詛咒能力」：拒絕會被輪X...嚇壞她



「激烈肉搏」挨告強X！他反控誣告 扭頭狂嗆無罪女：申請18層地獄對妳用刑