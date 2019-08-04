午餐吃到爽、韓國員旅全免費　宜蘭哥薪水普通卻幸福炸：公司缺會計...網暴動

▲公司的氛圍很重要。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

體貼員工的老闆+懂得感恩的員工，正是幸福企業的兩大要素！一名在宜蘭工作的男業務在臉書分享自己工作的幸福企業，他表示公司規模雖不大，但每個員工都享有優質的福利；雖然薪水很普通，他仍覺得非常幸福。貼文一出，網友們都超羨慕，詢問公司還有哪些職缺，紛紛求加入。

「同事們都會彼此幫忙，小型幸福公司。」一名男網友在臉書「爆廢公社」中分享自己的公司，他表示自己在宜蘭一家冷凍食品行工作，雖然薪水普通，但是老闆和老闆娘待人親切友善，同事之間感情非常融洽。辦公室裡除了有各種零食飲料可以隨意取用，每天的午餐也是由公司免費提供，「阿姨手藝很好，來公司上班別想減肥，每天六菜一湯吃到飽。」

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▲ 公司提供的飲料雖然價值不高，但看了就讓人心情好 。（圖／翻攝自爆廢公社）

除此之外，原PO還說，8月中韓國4天3夜的員工旅行，費用全由老闆負擔，員工一毛錢都不用出；公司雖然規模不大，但面對帶人又帶心的老闆，每個員工都很努力想幫公司賺錢，大家也都相當知足感恩，著實是個幸福企業。

▲原PO員工旅遊要去韓國玩。（示意圖／unsplash）

貼文一出，網友們看到這樣的工作環境都超羨慕，「我寧願薪水不高也想待的環境」、「懂得善待員工的老闆與懂得感謝的員工，我喜歡這樣的氛圍 」、「我老闆說坐飛機危險，連澎湖的員旅都沒有」、「這老闆也太體貼了」、「公司也是人都很好，薪水普通但是做起來很開心」、「相信公司前景看好」。

此外，也有不少網友留言詢問原PO公司是否有缺人，紛紛想要加入這樣的幸福行列，「有分公司嗎」、「缺打雜的嗎」、「請問還缺員工嗎」、「好老闆！請問在哪」。原PO隨後也透露，公司目前還缺一名會計，有興趣的人也可以前往試試。

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