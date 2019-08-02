車上放2支神器！她載小孩「手動保平安」曝用途　爸媽推爆：拿出來秒見效

▲原PO在車上放2支保平安神器。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人會到廟裡求平安符掛在車上，希望神明保佑行車安全。一名女網友日前拍下車上2樣平安符，一個保她行車平安，另一個保小孩平安。而這支保小孩平安的特別有效，如果小孩在後座吵架，她只要一拿起這支，絕對會讓小朋友瞬間變乖。看到照片後，不少爸媽秒懂，「實用」、「我家也好幾支，很好用。」

一位女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，只見她在擋風玻璃前放了2支保平安神器，「上面那支保我行車平安，下面那支我行車保我小孩平安」。仔細看看照片，上面那支造型像是細長的簪子，並沒有什麼不妥的地方，而亮點就在下面那支木製品，因為那根本就是不求人抓背神器。

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▲下面那支是手動保平安嗎 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO就在文中標註「#小孩在後座吵架我就停路邊開扁」、「#平常我是放副駕上面夾著」，讓其他人紛紛笑噴，「有尚方寶劍的味道」、「好像很實用」、「皮癢有2種處理方式，下面那支都能處理」、「非常實用」、「沒有淘氣厚速共」、「其實有伸縮的鐵扒仔，不要說我有買。」

還有許多爸媽們也留言，「我是放竹子，我應該學你放抓耙子，可打可抓癢」、「我也準備要買幾支預備著用了」、「好用！拿出來立馬不敢假瘋」、「我們家也是用下面那支」、「愛的魔力小竹手，用力催落去」、「我家車上也有，小孩在後面吵架真的無法專心開車～放一支保護一路平安」、「我這隻已經被我兒子毀屍滅跡了。」

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