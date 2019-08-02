歡迎客人！兒子蹲門口「安排車隊1列」至少30台↑　超氣派迎賓…療癒翻

▲原PO兒子出動迎賓車隊迎接客人。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

迎接重要貴賓時，常常可以看到「迎賓車隊」出動，不僅是對貴賓的重視，也讓場面熱鬧又好看。一位媽媽表示，兒子日前為了歡迎客人，就安排了車隊迎賓，接著她貼出門口一整排車子的照片，笑說「有兒子的就懂。」看到照片，許多人果然忍不住露出姨母笑，「好可愛」、「真的……男孩真的很愛這個。」

這位媽媽在臉書《爆廢公社》貼出照片，文中表示，「為了歡迎客人來，我兒子安排了車隊迎賓，你好！歡迎光臨」。仔細看看照片，只見家門口旁邊果真停了一整排車子，數一數至少有30輛，場面相當氣派。不過其實它們並不是真的轎車，而是小男生最愛的玩具車，五顏六色的模樣超療癒。

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▲這車隊也太可愛了吧！ XD（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO也在文中標註，「#有兒子的就懂」、「#這才一小部分」、「#其他在房間」、「#這樣可以安靜很久。」看到照片後，其他人則紛紛笑說，「錢堆積來的」、「小男孩真的都很喜歡車子」、「安靜很久哈哈哈」、「踢到會暴走嗎」、「每天上班前看一下心情會很好。」

許多爸媽則是秒懂，「每天起床第一件事就是車車先排隊」、「小男孩真的都很喜歡車子」、「我家也很多」、「真的……男孩真的很愛這個……還要買一整組的車塔」、「+1，還不能用亂，會生氣」、「我們家的一樣排好排滿。」

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