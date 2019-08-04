清晨無證駕駛被查…他當場「挖出眼球」示威　警目睹超驚悚一幕嚇傻

▲男子無證駕駛被查，當場摳出眼球示威。（圖／翻攝自《齊魯晚報》）

記者鄭思楠／綜合報導

如果你正在和一個人說話，看到對方突然挖出一個眼珠可能會嚇傻。山東省煙台交警二大隊警員7月25日在路口開展交通秩序整治時，查獲一輛可疑白色Iveco小車，發現司機是無證駕駛，準備依法處置。這位白襯衫男司機竟然從眼睛裡面當場摳出一個眼球，遞給警員並威脅，「你殺了我吧！」

據《齊魯晚報》報導，警員早上7時30分左右攔下這輛白色小車進行檢查，要求司機出示駕駛證。這名40多歲的司機在車內翻找了一會，說證件沒有攜帶。警員頓覺奇怪，通過司機提供的身份證號碼查詢，發現他並沒有取得駕駛證，認定屬於無證駕駛。

看見警員就要依法辦案，白衣男不停求情，並稱自己是在搬家，只是臨時開了一次車，車上全是生活用品，不久後見求情未果索性耍賴，用激烈的言語刺激警方。他情緒激動，並稱「你殺了我吧」，摘下佩戴的眼鏡後，突然又從眼睛裡摳出一個眼球遞向辦案警員。

面對如此驚悚的舉動，警員嚇了一跳，迅速穩定情緒，經過核實，發現男子摳出的是一隻假眼，虛驚一場！



目前，男司機由於無證駕駛被處以行政拘留10日、1000元人民幣（約新台幣4500元）罰鍰。警方將駕駛的小車依法暫扣，待處理完交通違法後，准許有駕駛資格的司機將車開走。

▼警方目睹驚悚一幕嚇傻，認真一看，發現原來是假眼。（圖／翻攝自《齊魯晚報》）