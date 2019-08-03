客運司機開車邊看手機　網PO影片怒：阿羅哈3死10傷還要僥倖嗎？

記者陳凱力／新竹報導

一名國光客運司機，疑似因邊開車邊看手機遭到乘客拍下，乘客將影片上傳至《爆料公社》也引起網友討論，國光客運表示，已著手內部調查，若駕駛員是公務才使用手機，經評判後會給予限期改善和勸導，但若非公務使用，則將記1支大過進行懲處，考核獎金和年終獎金也都會被取消，若情節嚴重罔顧乘客安全，最嚴厲將採解雇處分，確保乘客安全。

▲網友PO出司機邊開車邊看手機的影片，引起討論。（圖／翻攝爆料公社）

這名網友PO出司機邊開車邊滑手機的影片，並表示，「新竹往台中的國光客運司機，在行駛國道一號時，在一邊用左手拿手機看影片，右手操控方向盤因行駛過程中感覺左右飄移，因下夜班想再客運上補眠，飄到我覺得奇怪才發現的。看到我手機拿起來，頻頻後照鏡看我，難不成當時發生阿羅哈3死13傷的事件，司機還是依舊要僥倖的開車嗎？」

原PO也表示，其實一開始司機很認真的以麥克風宣導乘客安全需知，還一位一位檢察確認係上安全帶才開始上路，當時原PO還覺得司機是難得一見認真的好司機，沒想到上國道後竟做出滑手機不顧乘客安全的事，實在讓他傻眼。



網友也討論：「其實很多車禍都是使用手機所造成的！但是卻都講是（撿東西、撿打火機、撿⋯」、「開車專心一點較好 ，禁不起一個失誤」、「全車人的性命在他手上，還是專心開車比較好」。

新竹市警察局表示，依照「道路交通管理處罰條例」第31條之1規定，汽機車駕駛於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，可處1千元至3千元罰鍰，提醒駕駛人開車務必專心駕駛，以免發生危險。

國光客運也表示，這名李姓駕駛員是優秀的駕駛，每個月嘉獎都有10多支，不過公司內部已著手調查這起「開車看手機事件」，由於有時站內有緊急狀況，或是臨時通報哪邊有人需要接駁、哪個路段故障、塞車等等即時的問題要解決，站務人員也會透過手機通知，讓駕駛員能夠緊急應變，不過國光客運仍強調，「嚴禁駕駛開車看手機」，應要使用藍芽耳機來進行接收訊息較為安全。

不過，國光客運也表示，若李姓駕駛員是公務才使用手機，經評判後會給予限期改善和勸導，但若非公務使用，則將記1支大過進行懲處，考核獎金和年終獎金也都會被取消，若情節嚴重罔顧乘客安全，最嚴厲將採解雇處分，確保乘客安全。