　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

客運司機開車邊看手機　網PO影片怒：阿羅哈3死10傷還要僥倖嗎？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

一名國光客運司機，疑似因邊開車邊看手機遭到乘客拍下，乘客將影片上傳至《爆料公社》也引起網友討論，國光客運表示，已著手內部調查，若駕駛員是公務才使用手機，經評判後會給予限期改善和勸導，但若非公務使用，則將記1支大過進行懲處，考核獎金和年終獎金也都會被取消，若情節嚴重罔顧乘客安全，最嚴厲將採解雇處分，確保乘客安全。

▲客運司機開車邊看手機　網PO影片怒：阿羅哈3死10傷還要僥倖嗎？。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友PO出司機邊開車邊看手機的影片，引起討論。（圖／翻攝爆料公社）

這名網友PO出司機邊開車邊滑手機的影片，並表示，「新竹往台中的國光客運司機，在行駛國道一號時，在一邊用左手拿手機看影片，右手操控方向盤因行駛過程中感覺左右飄移，因下夜班想再客運上補眠，飄到我覺得奇怪才發現的。看到我手機拿起來，頻頻後照鏡看我，難不成當時發生阿羅哈3死13傷的事件，司機還是依舊要僥倖的開車嗎？」

原PO也表示，其實一開始司機很認真的以麥克風宣導乘客安全需知，還一位一位檢察確認係上安全帶才開始上路，當時原PO還覺得司機是難得一見認真的好司機，沒想到上國道後竟做出滑手機不顧乘客安全的事，實在讓他傻眼。

網友也討論：「其實很多車禍都是使用手機所造成的！但是卻都講是（撿東西、撿打火機、撿⋯」、「開車專心一點較好 ，禁不起一個失誤」、「全車人的性命在他手上，還是專心開車比較好」。

新竹市警察局表示，依照「道路交通管理處罰條例」第31條之1規定，汽機車駕駛於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，可處1千元至3千元罰鍰，提醒駕駛人開車務必專心駕駛，以免發生危險。

國光客運也表示，這名李姓駕駛員是優秀的駕駛，每個月嘉獎都有10多支，不過公司內部已著手調查這起「開車看手機事件」，由於有時站內有緊急狀況，或是臨時通報哪邊有人需要接駁、哪個路段故障、塞車等等即時的問題要解決，站務人員也會透過手機通知，讓駕駛員能夠緊急應變，不過國光客運仍強調，「嚴禁駕駛開車看手機」，應要使用藍芽耳機來進行接收訊息較為安全。

不過，國光客運也表示，若李姓駕駛員是公務才使用手機，經評判後會給予限期改善和勸導，但若非公務使用，則將記1支大過進行懲處，考核獎金和年終獎金也都會被取消，若情節嚴重罔顧乘客安全，最嚴厲將採解雇處分，確保乘客安全。

ET快訊
影／站韓粉人潮中比倒讚！陸客夫妻景福宮怒嗆韓國瑜：亡國佬
妻傳「拉鍊粉包」逗弄早回家　木頭丈夫一看：爛包！老司機全笑面
車左右飄！乘客起身看..客運司機竟在國道滑手機　影片曝光網怒
看電影「渣男」坐旁邊！17年後神扯相遇　人妻一瞥..結局欣慰

關鍵字：客運,司機,開車,滑手機,爆料公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄路中央人孔蓋冒出黑煙還有燒焦味！　路人嚇急報警

又是視線差惹禍？單車騎士下山過彎　慘遭轉彎上山公車輾斃亡

醫院員工宿舍2F冒濃煙！　熟睡醫師見火驚慌逃生

客運司機開車邊看手機　網PO影片怒：阿羅哈3死10傷還要僥倖嗎？

快訊／桃園大園餐館火警！2F火焰狂冒...濃煙直竄天際　51名警消急搶救

驚悚畫面曝光！騎士捲入「貨車後輪」頭部卡進車底　無力擺動雙腿掙扎

國一北上內湖匝道火燒車！　一開始只是冒白煙…隨後竟爆了

花蓮火車站「鐵道深夜竄火」！高壓變電箱旁3枕木燃燒　疑遭人縱火

「資深辣妹」吹新竹風！M字腿私密大放送　老司機評：50路級別...

討嘸老爸手尾錢30萬　「男持刀砍妹婿」判賠26萬元

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

w-inds.&Lead一起來了！　橘慶太開心自拍、與粉絲握手

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

華晨宇唱歌「把自己逼到死去練」　示範《盛夏光年》情感超滿..學員聽傻了！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

直擊攤販！烤章魚腳竟是巨魷腳　魷魚腳泡鹼粉「增胖變軟大15%」

高雄路中央人孔蓋冒出黑煙還有燒焦味！　路人嚇急報警

又是視線差惹禍？單車騎士下山過彎　慘遭轉彎上山公車輾斃亡

醫院員工宿舍2F冒濃煙！　熟睡醫師見火驚慌逃生

客運司機開車邊看手機　網PO影片怒：阿羅哈3死10傷還要僥倖嗎？

快訊／桃園大園餐館火警！2F火焰狂冒...濃煙直竄天際　51名警消急搶救

驚悚畫面曝光！騎士捲入「貨車後輪」頭部卡進車底　無力擺動雙腿掙扎

國一北上內湖匝道火燒車！　一開始只是冒白煙…隨後竟爆了

花蓮火車站「鐵道深夜竄火」！高壓變電箱旁3枕木燃燒　疑遭人縱火

「資深辣妹」吹新竹風！M字腿私密大放送　老司機評：50路級別...

討嘸老爸手尾錢30萬　「男持刀砍妹婿」判賠26萬元

粉絲要求全滿足！　36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道…辣照瘋傳

真的好想吃麥當勞！　10歲女童偷開媽媽車…下秒悲劇了

U12世界盃／傻眼！少棒球場又有賊　寶可夢兩顆印章被偷

瞎傳忘帶套「沖可樂殺精蟲」！　女星真洗過檸檬原汁…醫曝超慘下場

兩女互咬「都在跟他交往」　安七炫爆劈腿消失在SMTOWN！

高雄路中央人孔蓋冒出黑煙還有燒焦味！　路人嚇急報警

郭台銘、王金平今會面？　幕僚：兩人見面不需要透過旁人

格陵蘭一天融光「110億噸冰川」！　下一波將打破70年來紀錄

保險金融與AI智慧健康區塊鏈黑客松  祭出百萬元總獎金

太空人獲葛蘭基組「三巨投」　史莫茲：比我們勇士三巨投強！

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

社會熱門新聞

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕..

超商店長「一天看2部」信義區影..

即／北市車禍！公車擦撞自行車　..

廟祝狂揉雪白渾圓　用氣功幫妳變..

役男獸慾爆發闖民宅性侵少婦…還..

嘉義水上驚傳民眾溺斃家中水塔

駕車夜遊撞變電箱「陀螺轉」　2..

心儀男合照「文化女」　她情傷1..

影城散場男不離開　工讀生：他沒..

短裙妹過馬路遭撞！淡定起身快閃

熟女露點裸拍　老司機評很資深

農曆7月色鬼出沒！躲圖書館女廁..

快訊／國道3號車禍！女遭甩飛趴..

檢舉達人市場找碴　嗆警：申訴你..

更多熱門

相關新聞

2醉女當街哭喊「互掀衣服」...下秒半球走光

大陸2名酒醉女子7月29日晚上搭乘出租車（計程車）時，不斷拉扯司機衣服被趕下車，雙方因此發生爭執。隨後，2名酒醉女開始在街上無理取鬧，一邊放聲哭喊，一邊在地上打滾，甚至還互相掀對方衣服，導致當場走光，瞬間引起路人圍觀。

騎士貼車躲陰影　遊覽車廣播一句救了他

月薪8萬徵不到公車司機　他揭血淚原因

車上放「手動保平安」神器　爸媽推爆

滑手機變胖？　超過5小時致肥率增加43％

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

周末一張圖看降雨　2地區再灌大雨

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

電影院陀地位…民俗專家：佔到鬼位

看電影遇渣男　她一瞥…結局完勝

騎士貼車躲陰影　遊覽車廣播一句救了他

AKIRA親自報喜！流利中文驚呆網

聽障女點無糖珍奶　回家一吸驚覺遭惡整

目睹父母慘死　6歲兒安慰2歲妹別哭

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚睡

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕駛說話了

月事才剛來！18歲女竟產出男嬰…醫曝真相

更多

最夯影音

更多

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面