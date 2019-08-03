影／被司機趕下車！2醉女當街哭喊打滾...下秒「互掀衣服」走光　圍觀路人全看傻

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸2名酒醉女子7月29日晚上搭乘出租車（計程車）時，不斷拉扯司機衣服被趕下車，雙方因此發生爭執。隨後，2名酒醉女開始在街上無理取鬧，一邊放聲哭喊，一邊在地上打滾，甚至還互相掀對方衣服，導致當場走光，瞬間引起路人圍觀。

▲2名女子巴著司機不給走。（圖／翻攝自星視頻，下同）

據陸媒報導，該名被拉扯的司機表示，當晚剛好載到2名酒醉女客人，後來在行駛的過程中，其中一名身穿粉色連衣裙的女子不斷伸手拉扯他的衣服。當時，司機因為害怕被別人誤會，立刻將車靠邊停，並且要求2名女子下車，沒想到對方卻相當不滿，當場在江蘇泰州市的街上又吵又鬧。

▲2名女子毆打成一團，甚至還互相拉扯對方衣服。

下車後，粉色衣服的女子不斷哭鬧說自己的手機不見了，而另一名身穿白T及牛仔短褲的女子則死命地拉著司機，逼問不載客的理由。事後，司機看見圍觀的人越來越多，趕緊將2名女子甩開，並且離開現場。

2名酒醉女看見司機離去後，開始在地上打滾，甚至還不斷歇斯底里地吼叫，隨後兩人在地上扭打成一團，並且互掀對方衣服。從畫面來看，身穿牛仔短褲的女子當時躺在地板上，不停用手毆打隨行同伴。而另一名洋裝女也不甘示弱地反擊，將對方衣服掀開，以至於內衣外露，而她自己則是腿開開走光。

▲女子發酒瘋引起路人圍觀。

2酒醉女打到春光乍現，瞬間引起一群路人圍觀。事後，警察趕到現場，並且將她們強制帶至警局。該段影片近日在網路上曝光，網友紛紛留言，「她們酒醒後一定會後悔」、「酒量不好就少喝」、「臉丟了是找不回來的」、「更可怕的是被拍下來」。