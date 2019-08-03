騎士貼車躲陰影！遊覽車司機一看後照鏡...秒開廣播　「神回一句」救了他

▲遊覽車司機瞥見後照鏡，立刻開廣播神回，靠著短短7字避免了一場可能的悲劇。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

近來大熱天艷陽高照，許多機車騎士都會尋找陰涼處遮蔽。有遊覽車司機就在臉書PO出一張照片，從中可見一名騎士等紅燈時為了圖個涼快，不怕死地緊靠在遊覽車側邊，行徑相當危險。但司機擔心發生意外，所以靈機一動，巧妙使用外擴麥克風化解，只用短短7個字就讓騎士馬上離開，笑翻網友。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，從後照鏡能看到一位機車騎士躲在遊覽車右後方，似乎是不想被太陽曬到。但為了避免可能的悲劇，原PO仍使用外擴麥克風喊話「遮陰一次收50」，沒想到話音剛落，騎士馬上騎車離去。

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許多網友看完後，紛紛留言表示「一堆怕熱不怕死的」、「遮陰一次50，觀落陰一次免費」、「冰櫃乘涼免費」、「三寶為什麼要出來害人」、「超可怕的，我都離遠遠的寧可曬太陽，他哪來的勇氣」、「 應該跟他說上一個在這休息的，草都一個人高了」、「遮陰7天免費，但回不了家」。

還有人大讚，「救人一命，勝造七級浮屠」、「你做了好事積了陰德」、「還好你有看到，不然真的不要命了」、「死角...真是不知怕！司機大哥還好有注意...幽默驅趕」引發討論。

▼有網友誤以為原PO真的要收費，笑翻不少人。（圖／爆廢公社）