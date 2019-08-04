影／轎車上鎖突自燃！阿公目睹「2幼孫」火海掙扎成焦屍…痛哭：救不了啊

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記者朱世凱／綜合報導

大陸昨（3）日發生一起令人痛心的意外，一名54歲敬姓男子上午帶著2名年幼的孫子開車外出，不料當他下車辦事並鎖上車門的剎那，車子突然起火燃燒，導致車內的孫子在火海中痛苦掙扎。周圍民眾見狀後，立刻和敬男一起拿工具砸破車窗，卻都無濟於事，2名孫子最終慘死在兒童座椅上，阿公也當場崩潰大哭，為自己的無能為力感到痛心。

▼轎車上鎖後突然起火，導致孫子葬身火海。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事件發生在四川省南部縣，敬男帶著2名分別為2歲和4歲的孫子開車外出，當他下車辦事時，便將孩子先留在車子裡頭，隨後鎖上車門準備離去，沒想到就在此刻，車子突然起火燃燒，他嚇得趕緊拿附近器具想砸破車窗，一旁民眾見狀後也立刻加入救人行列，但是火勢越燒越烈，車窗仍舊沒被打破，即便救援人員到場滅火，也已無力回天。

▼孩子在車內燒成焦屍，讓目擊者看了十分鼻酸。（圖／翻攝自微博）

阿公親眼目睹孫子燒死在車內座位上，當場崩潰大哭。目擊者也拍下車輛被燒成只剩支架的模樣，2名幼童則是被固定在兒童座椅上成為焦屍，讓他不禁大嘆「死得好慘啊…。」據南部縣公安局通報，目前敬姓車主已被警方控制，詳細原因還有待釐清。

網友看完痛心一幕後紛紛留言回應，「為什麼都要把孩子單獨留在車內啊？」、「車子的車齡可能已經很高，應該汰換的」、「孩子好無辜」、「我剛好路過現場，真的難受，畫面不忍直視」、「阿公後半生應該都在悔恨中度過了」、「沒被報廢的車還繼續開，果然很危險」、「人間慘劇」。

▼阿公目睹孫子在大火中掙扎，卻沒辦法救出，頓時崩潰大哭。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）