拿AK步槍掃射！德州商場槍擊「槍手不只1人」　傳18人死亡

▲德州沃爾瑪賣場槍擊，監視器拍到槍手畫面。（圖／翻攝自推特）



記者王致凱／綜合報導

美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪賣場3日中午（台北時間4日凌晨）驚傳槍擊，目前事件尚未完全落幕。綜合當地媒體報導，槍手疑似不止有一人，手持外型類似AK-47步槍的長槍闖入，並朝民眾開火，傳已經造成18人死亡，但截至台北時間凌晨3時30分，當局尚未證實詳細傷亡情況。

艾爾帕索警局當地時間3日中午12時11分在推特發布消息，稱當地Cielo Vista購物商場附近發生槍擊案，且槍手尚未落網，呼籲民眾遠離。當地電視台KTSM-TV引述一名警員的說法，稱現場至少有18人死亡，不過艾爾帕索警局官方並未證實傷亡數字。

另據《紐約時報》報導，當局證實現場有「多人死亡」，警方拘留了複數名槍手。美國有線電視新聞網（CNN）則報導，艾爾帕索市長馬戈（Dee Margo）表示，已經有3名嫌犯被警方逮捕。當地醫院發言人表示，至少有11人送達醫院救治。

CBS News則報導，一名執法部門消息人士透露，初步情報指出，現場至少有2名男性槍手，手持外型類似AK 47步槍的武器大開殺戒。除了艾爾帕索警局外，聯邦調查局（FBI）和菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）也都已經派員現場。