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回母校台南一中祝賀新校長就職　王金平再喊：一定參選到底！

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▲前立法院長王金平出席台南一中新任校長就職典禮，除重溫在校時光，也受到現場師生熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前立法院長王金平出席台南一中新任校長就職典禮，除重溫在校時光，也受到現場師生熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前立法院長王金平8月2日上午出席台南一中新任校長就職典禮，難得回到母校，王金平開心回憶起在校時光，同時也受到現場師生熱烈歡迎，王金平致詞時特別讚賞新上任的廖財固校長人帥能力又好，期許他能替台南一中帶來新氣象，替年輕學子開創更美好的前途，王金平強調一定參選到底！這句話從來沒有變過。

台南一中新任校長就職典禮上包含新任校長廖財固，另外還有台中一中校長陳木柱、家長會長陳錫銘、校友總會長卓永崇等300多位來賓出席，王金平一現身就受到現場學弟妹們熱烈歡迎。

▲前立法院長王金平出席台南一中新任校長就職典禮，除重溫在校時光，也受到現場師生熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王金平致詞時談到，期待新的廖校長能夠帶來台南一中一番新的氣象、新的作為，讓台南一中在各個領域裡面都有更好、更傑出的表現，讓學生們未來有美好的前途，又有真正幸福美滿的家庭，還有非常成功的事業，利益整個社會，貢獻給整個人類，他想台南一中的學生是做得到的！大家好好來培育他們。

▲前立法院長王金平出席台南一中新任校長就職典禮，除重溫在校時光，也受到現場師生熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王金平表示，媒體一直問他未來要走什麼路？他說上天自有安排，問他是否有跟誰見面？他說遲早都要見面的，按部就班的走，反正一切「盡其在我」，「我勤走基層，傾聽民眾的聲音，結合各方力量，整合各方資源，一起為國家、社會奉獻，希望大家多加指教！」

▲前立法院長王金平出席台南一中新任校長就職典禮，除重溫在校時光，也受到現場師生熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

談及未來打算，王金平重申：「我講過了我一定參選到底的嘛！這句話從來沒有變過」。他以前講過的從來都是算數，他從來沒有改變過他的講法。

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關鍵字：王金平,2020大選,國民黨

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