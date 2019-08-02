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天天熬夜！25歲上班族「肚子脹一年」...送醫竟患胃癌　「真實原因」讓他崩潰

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▲天天熬夜！25歲上班族「肚子脹一年」...送醫竟患胃癌　「真實原因」讓他崩潰（圖／翻攝梨視頻）

▲男子這一年來時常感到肚子腫脹。（圖／翻攝梨視頻，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東深圳一名男子肚子已莫名腫脹一年，原本以為是因為工作天天熬夜而造成，不過日前身體的不適狀況卻加劇，讓他趕緊到醫院求救，經過檢查發現，他確定得了「胃印戒細胞癌」。事後，醫生詳細詢問他的生活作息，判斷他患癌的主要原因是天天吃外賣而造成。

綜合陸媒報導，該名男子從武漢到深圳打拼，這些日子他努力工作，晉升到薪水不錯的職位，不過最近2、3個月以來，時常感到胃不舒服，甚至胃脹、隱隱作痛，直到忍到無法負荷，才到醫院就診。經過檢查發現，他竟得了胃癌，而且是一種惡性程度非常高的晚期癌。

▲天天熬夜！25歲上班族「肚子脹一年」...送醫竟患胃癌　「真實原因」讓他崩潰（圖／翻攝梨視頻）

▲經過胃鏡檢查，發現男子肚子裡有一處潰瘍。

女醫生表示，「他剛來看病時說，這一年來，一直感到肚子很脹，但卻沒有明顯的疼痛感，加上吃飯時˙也沒有甚麼太大的影響，直到最近才感到肚子特別脹，甚至越來越重，因此便前來就診。」事後，醫生用胃鏡一照，發現男子肚子裡有一處潰瘍，中間凹陷、外圍腫脹，進而判斷是「胃印戒細胞癌」。

據悉，該胃癌是屬於惡性程度較高的晚期癌症，不過在該名男子的病史中，他的家族並沒有其他疾病。事後，女醫生便追問男子的生活作息，發現他除了工作壓力大、常熬夜之外，也因為家人不在身邊，所以天天吃外賣。她指出，「這些不良的生活和飲食習慣，都可能是導致發生胃癌的主要因素。」

▲天天熬夜！25歲上班族「肚子脹一年」...送醫竟患胃癌　「真實原因」讓他崩潰（圖／翻攝梨視頻）

▲男子已轉院進行手術治療。

事後，醫生也提到，「我們沒特別強調是晚期，只告訴他，檢查結果出來情況不是很好，讓家人陪著一起來醫院，不過當時他的家人都不在身邊。」而男子當下知道自己的狀況後立刻崩潰，他從沒想過自己這麼年輕竟會得癌症；目前，他已轉入外科進行手術。

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關鍵字：胃癌,外賣,熬夜,上班族

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