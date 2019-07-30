「感冒」就醫…她口吐白沫窒息倒地進ICU　2致命因素曝光

▲女大生熬夜十幾天後病危送醫。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

暑假開始，許多學生馬上「黑白顛倒」、「不分晝夜」的放縱自己。深圳20歲的女大生阿雯（化名）近日因為熬夜玩遊戲和減肥，差點把命都給搭上了，幸虧搶救及時才從死神手裡僥倖逃生。她在十幾天的熬夜後，出現感冒症狀前往醫院，結果在檢查中途突然暈倒口吐白沫窒息暈死，當場病危送進ICU。

在國外上大學的阿雯7月初放暑假回國，每天就在家打遊戲，一玩就是凌晨兩三點甚至通宵。在連續十幾天的熬夜後，她感覺整個人狀態都不太對勁，再加上無節制地吹空調，出現了感冒、發燒的症狀，開始以為只是普通的「小感冒」沒太在意，過了四五天病情突然加重，一直咳嗽，甚至偶爾喘不上氣。

她察覺不對勁立馬就醫，沒想到在檢查過程中當場窒息暈死。醫生立即進行搶救，診斷阿雯得了急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。深圳市人民醫院重症醫學科劉雪燕說，「她來到醫院時的情況已經非常糟糕了，再這樣下去沒有改善缺氧狀態，心臟等重要的器官甚至接近崩潰，生命危在旦夕！」

醫生說，如此重病就是跟她的作息不規律還有吃減肥藥有關。阿雯說，暑假期間一般是睡到下午4點5點才起來，然後再打遊戲到次日的10點11點，「幾乎17、18個小時在打遊戲。」 而且，她還同時服用減肥藥，甚至已經出現頭痛、緊張、失眠、焦慮、抽搐等不良反應。

另外，醫生從阿雯肺部的液體裡檢測出了腺病毒陽性，認為患者是因為感染腺病毒導致的重症病毒性肺炎，「這種病最開始時可能會出現發燒、咳嗽、流鼻涕等所謂的感冒症狀，嚴重時會攻擊人體的多個器官，致死率能達到40-50%。」目前，因為搶救及時，阿雯僥倖撿回一命，還在修養當中。

▼女大生因熬夜和吃減肥藥差點丟命。（示意圖／取自pakutaso）