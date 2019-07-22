上班族必看日劇！《我，要準時下班》點出你我甘苦的心聲

就是不想要加班～上班族們快把心中的怨喊出來吧！近年生活主義至上，人人都想求得一份薪水穩定、工時彈性的好工作，但面對休閒與麵包的選擇題，我們還是得將苦往肚子吞（拭淚）。

不過，就在最近，日本網民熱議不斷的超夯神劇《我，要準時下班》，卻用劇情將上班族有苦難言的心聲都喊出來！改編自作家朱野歸子同名小說，刻劃職場百態的甘苦共鳴，痛快指數就連劇迷們都直呼，看完既紓壓又療癒！

想要生活，就站出來！

故事由在網路公司就業的東山結衣（吉高由里子 飾）為主軸，透過她的視角描述日本現在的職場環境。

結衣奉行不加班主義，每天講求效率做事，份內的工作做完就準時18時下班，而後趕到一家中華餐館的「Happy Hour」時段（用餐時間前推出酒精飲料打折的優惠）喝一杯半價啤酒，享受與男友諏訪巧（中丸雄一 飾）悠閒的私人時光，這是她最幸福的生活態度。

不過，公司裡並非每個人都像結衣一樣，有「勇氣」瀟灑做自己，有的受職場高氣壓束縛、有的拘泥於不能比上司長官早走的禮節，有的更用面具將自己與職場和生活間分隔，每個人既都有自己的做事準則，同時也各自懷著職場煩惱。

爽快點出職場詬病

《我，要準時下班》雖然沒有高潮迭起的劇情，但劇中每一個人物的刻畫與口白，都深深打中現代上班族的心坎裡。像是工作狂同事三谷佳菜子（宍戶Kavka 飾），在上一份工作因為女性身份遭受歧視、不受重用，使她延續著過去前輩的待人處事，到新環境後也以「比規定時間早30分鐘上班是常識」等不合理的要求來訓話下屬。

「模範生」三谷，是標準勤奮向上的青年，卻也被組織的惡習給箝制住；而過去很照顧結衣的前輩賤ヶ岳八重 （內田有紀 飾）因為懷孕被迫與工作抽離，生產後積極期望重回工作岡位，但家庭事業兩頭燒的她，也仍在這水深火熱的職場詬病下掙扎著。

此外在劇中面試官與職場新人對應時，一句「未來_年內有結婚、生小孩的打算嗎？」、「前面這句話可不是性騷擾，回不回答都沒關係喔，只是想了解一下生涯規劃。」聽起來更讓儂編怒火攻心，不過，話聽起來噁心歸噁心，卻也明顯點出職場一直以來無法突破的透明天花板，既中肯也使人心寒。

東山結衣幫你將苦悶喊出來

劇中女主角東山結衣爽朗果斷的生活態度，就像呈現出劇迷們內心最真實的樣貌，那些不敢說、不敢做的心裡話，東山結衣都幫你一一達成，或許正是因為如此接地氣，切合民情的題材才使劇迷們不願放過全劇任何一個環節。

《我，要準時下班》雖然才剛開播不久，劇中台詞卻句句經典，每一幕都勾起上班族們的共鳴，看得劇迷直呼過癮。

你還在工作與生活間當雙面人嗎？你在職場的苦總是沒地方宣洩嗎？追劇同時，不如回頭誠實面對自己，大喊一聲「我要準時下班！」

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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