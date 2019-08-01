外送員飆汗爬5樓送餐　客戶開門竟拿劍砍他「打斷我玩遊戲」

▲外送員飆汗爬5樓送餐，「打斷我玩遊戲」客戶大怒拿劍砍他。（圖／翻攝自都市快報）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸浙江省義烏市日前發生一起砍人事件，當地一名30歲張姓男子在北苑家中叫了一份速食外送，後來外送員抵達他家樓下，打電話請他下來取餐時，他不滿對方打斷他玩遊戲，氣得拿劍衝出門外要砍人，嚇得外送員立刻轉身逃跑，他事後也被警方逮捕送辦。

根據大陸《都市快報》報導，事件發生在7月21日下午4時許，郭姓外送員透過App接到工作、從義烏某餐廳取到速食，接著送到北苑街道的張男住處，他抵達後立刻打電話給張男，不料這時張男正在玩遊戲，直接把他的電話按拒接，他後續又打了幾次電話，但也全部被張男拒接。

郭男怕萬一對方沒有拿到餐點會投訴他，乾脆照訂單的地址找上張男住家，最後爬上5樓成功找到了張男住家，但不料張男開門後臉色非常難看，還直接罵他說「你X了個X，我在打遊戲，沒有空接你電話，你不知道啊」，拿過餐點後也大力甩門將門關上。

▲外送員示意圖。（圖／東森新聞）

郭男覺得無故被對方臭罵相當委屈，就在張男家門外大聲辯了幾句話，敲門要找對方的出來理論。不料張男聽了郭男的話後當場失控，拿了一把道具劍開門就朝郭男猛刺，嘴裡還一邊狂罵說「你媽了個X，到底走不走，信不信我砍你」。

郭男的左胸口被刺了一劍後立刻轉身逃跑，所幸後來也沒有再被張男砍中、原本的傷口也僅是皮外傷。當地警方接獲郭男報案後，立刻前往北苑街道把張男逮捕，予以對方行政拘留的處份；傷人的劍經過調查後，確認是一把拍戲用的道具劍，因此刺中郭男造成的傷害才不大。