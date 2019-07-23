▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP，下同）



【員工沒在唱高調的，要不要努力，全看給錢多少】

文／洪雪珍

幾乎所有的調查都顯示，這個世代找工作，第一個考量的是薪水！以前的老闆給香蕉時，員工會想：「只要努力以赴、拿出績效，想辦法證明自己不是猴子，就會給肉吃。」現在的年輕人剛好相反，老闆只能給香蕉，他們就做猴子的事；除非老闆給得起肉吃，才會想辦法證明自己是一頭老虎。

請繼續往下閱讀...

遺憾的是，不少老闆不知道人心不古，還用上個世紀的思維在用人，難免就要踢到鐵板。我在人力銀行任職時，一位客戶徵求電話行銷人員，開出的薪水是勞基法規定的最低時薪，我勸他改成月薪金額，未獲同意，他的理由是--

「把薪水寫低，才找得到有心的員工，而不是只圖賺錢的員工，等到將來領到月薪與獎金時，看到錢變多了，他們自然就會開心和留得住。」

祭出高薪，就會吸引人才

一問之下，才知道他吃過悶虧，曾經用漂亮的薪水吸引到一些「高手」，但是幾個月做不到業績，領不到獎金時，就紛紛落跑，造成高流動率。現在他學乖了，把薪水拉到底，不讓人產生過度期待，將來不會為了薪水獎金不符而離職。

可是，會來做電銷的人不就是為了賺錢，時薪讓人覺得非正職，最低工資更是毫無吸引力，應徵人數遠低於平均。後來客戶做了讓步，但不是在薪水上讓步，而是將徵才內容修改如下，卻完全不是重點所在！

「這是一個溫暖的大家庭，同事都和善可親，相互幫忙，工作愉快。」

同時期，有另一家同業的作法完全相反，打出「年薪有機會破百萬」，應徵人數硬是衝高7倍，效果驚人！不過我不免有些擔心廣告不實，經確認以後發現，公司內的確有幾個人年薪破百萬！那麼，獎金少的人會不會高流動率？

「當然不會！只要年薪破百萬的人一直留在公司，對於其他同事來說，就是一個努力的目標，人人都想變成他們！」

在徵才影片上，一家訴求溫暖，一家訴求高薪，到最後誰勝出？從點閱與應徵人數來看，不言可喻，是高薪勝出！也就是說，在應徵中小企業時，求職者看重的是薪資；即使現在拿不到高薪，也要有願景，看得到未來可以領到高薪。是啊，對於一般人來說，工作求的就是賺錢，富了之後才來談自我實現，這是求職者的優先順序。

從「打拼」到「打混」，還不是錢給少了

媒體經常報導科業的分紅金額，像是大立光、台積電、鴻海等，殊不知其他企業領得並不多。有一位年輕工程師也以為，凡是科技業皆雨露均沾，即使生病也不請假，天天工作18小時，凌晨下班，使命必達。兢兢業業1年之後，在看到分紅金額的那一刻卻昏了過去，只有5萬多元…悠悠甦醒過來之後，指天發誓：

「從今天開始，我不要再努力工作，我要每天準時下班！」

後來學長跑來告訴他，在費用分紅化之後，他們便不再賣肝，也不看主管臉色，一概準時下班，主管也對他們莫可奈何。現在科技業為了留住人才，雖然沒有股票分紅，也發現金分紅，不無小補。顯然，不論公司規模大小，員工都是最在意的是「錢」！

日本暢銷書作家上山昇是經營奇才，在武藏野公司擔任董事總經理，兩度榮獲日本經營品質獎。武藏野原本是經營不善的黃昏企業，而且是黑心企業，16名主管當中，只有2名正職，其他14名是約聘或工讀；大學畢業的只有2名，5名曾經是飆車族，1名是統管過三多摩地區的太妹。來面試的人，經常被堵在門口抽菸的員工嚇到，他們的頭髮都剃了花紋，彷彿走錯路，誤進黑幫應徵小弟。

懂得給錢，就抓得住人心

上山昇改造這家公司的做法，入世而現實，就是給錢！員工被交派任務時，最關心的是努力完成之後，能拿到多少錢，所以上山昇這樣下指令，「你做這件事，可以拿到1千日圓」、「你沒做好這件事，少領獎金1萬日圓」。用金錢規範員工，結果證明是對的，利潤連續15年創新高。

「員工的幹勁，其實靠金錢決定。」

上山昇還有一招，鼓勵員工計算工作10年將會領到的薪水，讓他們知道，業績最高的與最低的會有1千萬日圓的差額，員工心裡一驚，「哇，差這麼多！」就容易激發出員工的動力。上山昇明白一個至為淺顯的道理：

「員工不是為了公司而努力，而是為了自己的獎金而努力。」

而上山昇給錢的方式，也都超有感！不只算得到，還要看得到、摸得到。發給獎金時，不是匯款入帳，而是在眾人面前頒發現金。由績效最差的員工負責數錢和裝袋，從最多錢裝到最少錢，實實在在感受到張數變少、重量變輕、厚度變薄。頒發也有技巧，由業績差的遞給業績優的，便摸得出自己和別人的差異。

經過上山昇改革，武藏野現在是讚譽有加的良心企業，員工加班時間自平均76小時減至35小時，這是因為上山昇規定，在業績不掉的前提之下，只要加班時數比去年減少，就可以領到獎金。減少的加班費不是公司收回去，而是吐出來作為獎金。加班少的人雖然加班費領得少，獎金卻領得多，一來一回收入未減少，效率卻大為提高。

愛錢，就是人性！

上山昇在經營上創造了奇蹟，於是日本有不少社長付出1天36萬台幣做跟班，幫他提公事包，學習實戰經驗，還預約到1年後。其實說穿了，他的經營要領只有一個，認清員工來上班為的是賺錢，錢給得慷慨、透明、有方法，員工就會自動自發努力認真。

愛錢，是人性！工作賺錢，天經地義！沒有雇不到的好人才，只有給不起的好薪水，台灣的老闆應該要學的是「給錢」，求才或留才就不再是問題。



洪雪珍

知名專欄作家

fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5

Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d

Youtube：https://reurl.cc/jD2nn

學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！