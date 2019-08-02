郭台銘心結在三創案曾被卡　柯文哲：大風大浪...什麼小細節也會忘掉

記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘幕僚1日直指郭台銘與台北市長柯文哲有心結，主要的起因在於4年前的三創園區案，對於「郭柯心結」，柯文哲表示，人活在世界上當然會有各種心結，不過也還好，「常說我們這大風大浪，什麼小細節也會忘掉，不太在意。」

▲柯文哲出席108年度台北市政府員工親子日活動開幕式。（圖／記者張榮恩攝）

談到在近期與郭台銘見面的可能，柯文哲說，見面也是兩個人的事，「不是我們想見，也要看人家要不要見我」。

對於郭台銘的態度與自己要不要參選的關連性，柯文哲則表示，其實跟所有的人都有關，每一個候選人要能夠說服台灣民眾為什麼他來當會更好，「所以我一開始就問兩個題目，如果蔡英文繼續做會怎樣？如果韓國瑜做會怎樣？」，這每個候選人要去說服。

至於跟草包、菜包比起來，郭台銘是否比較好的問題，柯文哲說，當然一開始說怎麼是草包跟菜包，這是他的想法，「但是他們要去說服說，他們不是草包、不是菜包，大家聽一聽，在這基礎之上，看看有沒有其他更好的選擇。」

柯文哲表示，其「民主政治是一個說服的過程，在說服的過程中就每個人要很清楚說明他的論述」，最重要還是兩黨的總統候選人要能夠有效地來說服外界，「只是到現在為止坦白講，我個人感覺是毛毛的。」



