組黨後談2020　柯文哲：我從頭到尾都不是很想選總統

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲1日宣布籌組「台灣民眾黨」，外界好奇，此舉是否代表不會執意要參選總統，要朝立法院發展培養「柯家軍」。事隔一日，柯文哲受訪坦言，「我從頭到尾都不是很想選」，直指當選一個月就在選總統是很不正常的現象，只是很不幸台灣就是很不正常，「在這不正常的國家中，我們如何去思考讓他正常一點。」

▲柯文哲出席108年度台北市政府員工親子日活動開幕式。（圖／記者張榮恩攝）

柯文哲宣布組黨，但目前一切仍處於草創階段，黨綱、黨章等都還在研擬中；儘管如此，柯此舉仍掀起藍綠關注，也讓2020大選的變數更多。

「這就這樣，不要猜測柯文哲的行為」，對於高雄市長韓國瑜斷言會以黨主席身分參選總統，柯文哲表示，柯文哲是很難猜測的人，常常是這樣，他可以預測，「再過一段時間就發現他又預測錯了。」

至於黨的組織架構，柯文哲抱怨，才送一個表單出去而已，什麼都還沒準備就被洩密出去，「所以我們現在才要開始寫黨章、黨綱。」

對於2020是否參選總統，柯文哲說，坦白講，「我從頭到尾都不是很想選，老實講」，這種什麼當選一個月就在選總統是很不正常的現象，只是很不幸我們台灣就是很不正常，在這不正常的國家中，如何去思考讓他正常一點。

