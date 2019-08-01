柯文哲組黨取名「台灣民眾黨」　蔣渭水基金會聲明：容易造成混淆

▲柯文哲出面說明籌組「台灣民眾黨」。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲將籌組政黨，取名「台灣民眾黨」是為了向已故民主先驅蔣渭水致敬，但此舉卻引發蔣渭水孫女不滿，蔣渭水文化基金會1日也發表聲明，希望柯文哲再加斟酌，以示對歷史及蔣渭水的尊重。

台北市長柯文哲確定組黨，名稱為「台灣民眾黨」，創黨大會訂於8月6日正是蔣渭水的生日，將繼承他的遺志「推動台灣新文化運動、政治文化」。

對此，蔣渭水文化基金會聲明，文化使人凝聚，政治使人分裂，本會為文化基金會，期盼各界能文化凌駕政治，這也是渭水先生最重要的核心價值，明載於其〈臨牀講義〉及〈台灣文化協會會歌〉之中。

基金會強調，個人有組黨的自由，家屬有其個人言論的自由，基金會都予以尊重。民眾黨的三大綱領為「政治的自由、經濟的解放、社會的平等」，凡認同渭水先生精神與理念者，基金會也都予以尊重，「惟須真正具備有渭水先生無私的社會運動家精神，以及真能貫徹其理念的決心與行動，而不是僅僅做為提升形象的標竿。」

基金會呼籲，柯文哲欲籌組「台灣民眾黨」，黨名與1927年台灣歷史上第一個政黨專有名詞相同，易造成混淆，「請柯市長再加斟酌，以示對歷史及對渭水先生尊重。」

蔣渭水孫女蔣理容31日在臉書批評，柯文哲組黨只有一個目的，要選總統，而且大家都知道他有不能不選的壓力（背後有什麼動機），「只是很不幸地，他是一個醫生，他抓了也是醫生的『蔣渭水』這三個字當作外衣。」

蔣理容表示，蔣渭水先生畢生從事任何公共事務或社會啟蒙運動，都是「為眾人而非為個人」，如果有人選擇在他的逝世紀念日這一天創立一個新政黨，懷疑這個黨會以「台灣利益」或「台灣民眾」為優先？

▲蔣渭水基金會針對柯文哲組黨發表聲明。（圖／翻攝蔣渭水基金會臉書）

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