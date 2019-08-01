柯文哲組台灣民眾黨　蘇煥智：性質接近「柯粉黨」

▲前台南縣長蘇煥智。（資料照／記者林悅攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，為政壇投下一顆震撼彈。對此，傳出也有意組黨的前台南縣長蘇煥智表示，新政黨性質上比較接近「柯粉黨」，比較接近「台聯黨之於李登輝」、「親民黨之於宋楚瑜」。

蘇煥智表示，「柯P組黨，並抄襲蔣渭水創辦的台灣民眾黨的黨名，號稱學習蔣渭水的精神，向蔣渭水致敬」，但從記者會來看，大概可以看到兩個點，第一，「台灣立場不清楚」，讓人民過好生活外，對台灣的定位、未來的走向為何都沒清楚説明；第二，「社會經濟路線不清楚」，對於目前少子化、高齡化、貧富懸殊、居住正義、中產階級大量流失等嚴重社會問題，也沒社會福利政策主張，對於台灣經濟發展困境，也沒具體的理念及價值及進一步的政策主張。

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

蘇煥智認為，柯文哲所籌組「台灣民眾黨」的性質，比較接近「柯粉黨」，比較接近「台聯黨之於李登輝」、「親民黨之於宋楚瑜」，他個人比較期待的是一個對當前臺灣國家社會經濟所面臨的困境及挑戰有比較清楚的理念、思惟、價值及具體的對策的政黨。

關於台灣民眾黨建黨問題，柯文哲1日表示，「以台灣為民、以民眾為本，我們希望台灣就是我們，我們就是民眾」，希望在藍綠之外台灣是不是有另外的選擇機會，「對我來講，台灣民眾黨對我來說就是一個理念的結合」，希望民意、專業、價值是決定政策的目標，希望清廉、勤政、愛民是行政原則，「台灣政體利益、人民最大福祉就是我們中心思想，希望台灣因為友我們可以變得更好。」