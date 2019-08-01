快訊／鍾小平帶槍投靠柯文哲：已爭取提名選立委　挑戰林昶佐　

▲柯文哲說明組黨事宜，鍾小平出席表達支持。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲將創立台灣民眾黨，創黨大會將於8月6日生日當天舉行。被國民黨註銷黨籍的台北市議員鍾小平1日表示，將爭取參加中正萬華區立委的提名，將與甫宣布退出時代力量的立委林昶佐、國民黨立委參選人林郁方，進行「三腳督」對決。

鍾小平上午也出席柯文哲的記者會聲援，鍾小平透露，他已向柯文哲表達意願，盼參選中正萬華區立委，不過，柯文哲才剛組黨 ，他說大概10月才會確定人選。 對於林昶佐退黨一事，鍾小平認為，時代力量立委黃國昌傷總統蔡英文很深，他不想要被牽扯到，要跟黃國昌、時代力量進行切割，「鐵了心要支持蔡英文」。

鍾小平表示，這個黨應該是「不談台獨、台灣優先」，有蔣渭水精神，變成非常在地的政黨，對於兩岸也是，「兩岸和平，台灣優先」，有別於國民黨跟民進黨，這是他自己的詮釋。

鍾小平判斷，柯文哲組黨就是要進一步「郭柯合」，重點就是組黨才能推不分區，8到10席不分區，加幾席區域立委，這十幾席對柯文哲很重要。要看跟郭怎麼談，應該但是應該在進行中。

鍾小平認為，如果他代表台民黨來選北市中正萬華，他還有基層的實力，以及國民黨以前經營的票，加上如果柯文哲跟郭台銘合作，不管誰選總統，區域將有年輕票，再加上中老人票，就有當選的機會。