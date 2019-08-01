洪慈庸拋「大我小我」！喊話柯文哲：如果韓國瑜當選，你對得起蔣渭水嗎

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

時代力量立委洪慈庸1日下午3時召開記者會，宣布不與同黨立委林昶佐同進退，自己現階段仍選擇留在黨內繼續努力；隨後洪慈庸話鋒一轉，談及台北市長柯文哲籌組政黨「台灣民眾黨」，她直言「如果今天因為他（柯文哲）的一個執見，導致國民黨的韓國瑜當選（總統），他對得起蔣渭水嗎？他對得起蔣渭水嗎？」

▲洪慈庸1日下午召開記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

時代力量因路線分歧產生紛爭，林昶佐1日下午1時許率先拋出震撼彈，宣布退黨，並以無黨籍身分參選中正萬華區立委。對此，洪慈庸1日下午3時召開記者會，直言林昶佐會做出這樣的決定，必定是經過審慎的思考，「我仍然在做最後的努力，目前沒有要離開時代力量，但同時，我理解、尊重昶佐的決定，我也認為，我們的目標仍然一致！」

在宣布不與昶佐同進退、退黨後，洪慈庸話鋒一轉，談及在1日早上的黨內會議中，曾討論柯文哲成立政黨問題，「其實我還是要跟柯文哲市長說，『大我跟小我』，今天如果因為他的一個執見，導致國民黨的韓國瑜市長當選，他對得起蔣渭水嗎？他對得起蔣渭水嗎？所以我在這邊，還是要請柯文哲市長好好地再思考一下，我想大家的理念跟方向，應該是一致的，為了台灣，要捨棄小我。」