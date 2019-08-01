華聞快遞／港第二季GDP僅升0.6% 　修例衝擊「未浮現」經濟將更差

▲香港「反送中」風波至今仍在持續。（圖／CFP）

《香港》第二季GDP僅升0.6% 修例爭議「衝擊未浮現」經濟將更差

《逃犯條例》修訂引發的爭議延燒至今尚未平息，加上中美貿易戰忽雨忽晴，令香港經濟受到內外夾擊。港府統計處公佈，第二季本地生產總值（GDP）按年增長僅0.6%，與首季持平，續居2009年第三季以來的近10年最差，更按季下跌0.3%。星展香港經濟師謝家曦警告，由於近期大型示威遊行造成的影響將於第三季開始浮現，以及中美談判持續反覆，估計隨後香港經濟表現將更遜上半年。（香港01）

《上海》首批電競註冊運動員領到「身份證」

DOTA2、爐石傳說、魔獸爭霸3、英雄聯盟、皇室戰爭、FIFAONLINE4、王者榮耀共計7個項目的85名選手成為上海首批電競註冊運動員，其中大部分人代表了各自項目的頂尖水準。上海去年11月以來，在大陸率先推出電競運動員註冊制，是上海建設全球電競之都的重要內容，引領電競產業發展的務實舉措，也是電競運動邁向規範化、專業化、制度化的重要一步。（人民日報）

《天津》濱海新區專利申請量 今年上半年突破1.2萬件

天津濱海新區智慧財產權局近日透露，今年上半年專利申請量達到12306件，佔天津市總量的27.3%；專利授權量達到7727件，佔天津市總量的27.5%。截至6月底，有效發明專利量達到9689件，佔天津市有效發明專利量的28.8%；萬人均發明專利擁有量達到32.47件，高於天津市21.61件的平均水準。（津濱網）

《北京》字節跳動打造全新搜尋引擎 可在今日頭條試用

字節跳動的搜索產品已經上線，這是今日頭條「資訊創造價值」理念的延伸，用戶可以通過今日頭條上面的搜索框進行試用。據介紹，位元組跳動搜索團隊是今日頭條、抖音、西瓜、火山、懂車帝等多款App的「幕後支持者」，支援著位元組跳動全線產品的搜索功能，將從0到1打造一個用戶體驗更加理想的通用搜尋引擎。（澎湃新聞）

▼字節跳動公司位於北京。（圖／CFP）

《廣東》上半年6成新增企業貸款投向民企

廣東上半年社會融資規模增量1.45兆（人民幣，下同），同比多增2803億元，佔大陸比重11%。截至6月末，廣東民營企業貸款餘額（不含票據融資）4.29兆，增速達15.2%，同比提高4.6個百分點，佔企業貸款餘額比重為54.3%；比年初增加4126億元，同比多增1054億元，佔企業貸款增量比重達62.4%。（廣州日報）

《北京》陸稅務總局再取消25項稅務證明

大陸國家稅務總局近日決定再取消25項稅務證明事項，包括發票丟失登報作廢聲明、稅收票證遺失登報聲明等。其中，有19項涉及稅收優惠辦理，包括納稅人享受有關稅收優惠需提交稅務機關備案的個人身份證明、單位性質證明、不動產權屬證明、土地用途證明、資格資質證明等。（中新社）

《福建》第七屆海峽青年節將吸引近3000名兩岸青年參加

第七屆海峽青年節將於8月5日至9日在福州舉行。本屆海峽青年節將有近3000名兩岸青年參會，其中台灣青年有近1500名，這些台灣青年中有50%以上為首次來到大陸。本屆海峽青年節以兩岸青年為主要對象，以「追夢•築夢•圓夢」為主題，積極探索兩岸青年融合發展新路，助力福州成為台青登陸第一家園。（人民日報）

《陝西》王健林再投20個萬達廣場 體育集團中國總部選址西安

大連萬達集團董事長王健林近日宣佈，要在陝西省繼續投資20個萬達廣場，同時還要把萬達體育集團中國總部落在西安。陝西省政府與萬達集團在西安簽訂深化合作協定，雙方將在體育、文旅、影視、國際醫院、企業總部、商業綜合體六個方面深化合作等。（澎湃新聞）

▼王健林。（圖／東方IC）