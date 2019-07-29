《要塞英雄》世界賽冠軍出爐！16歲少年擊敗4000萬對手　奪9000萬獎金

▲單人組冠軍「Bugha」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

電玩《要塞英雄》（Fortnite）世界大賽冠軍出爐！暱稱為「Bugha」的16歲少年打敗近4000萬名線上對手，奪下單人組冠軍，笑納300萬美元獎金（約台幣9306萬元）。另一名15歲的英國少年艾許曼（Jaden Ashman）則和21歲的搭檔拿下雙人組亞軍，每人可平分225萬美元（約台幣6750萬元）的獎金。

暱稱為「Bugha」的16歲美國少年吉爾斯多夫（Kyle Giersdorf），29日在《要塞英雄》世界賽中，一路打敗近4000萬名對手，在最終100名選手的決賽中，擊敗眾人奪下總冠軍，獲得300萬美元獎金，打破電競獎金紀錄。吉爾斯多夫向BBC表示，他打算把大部分的獎金存起來，「我現在只想要一張新的桌子，或許還能再多買一張放我的獎盃。」

Kyle @Bugha Giersdorf, 16, is your #FortniteWorldCup singles champion and walks away with $3 million in a wire-to-wire dominant victory. pic.twitter.com/OZzMNNuo3R — ESPN Esports (@ESPN_Esports) July 28, 2019

另一個矚目焦點則是拿下雙人組亞軍的英國15歲少年艾許曼，他與21歲的荷蘭籍搭檔可以平分225萬美元的獎金，大約每人可分得112.5萬美元（約台幣3375萬元）。艾許曼的媽媽說，她曾經因為擔心兒子太沉迷電玩，把一台Xbox丟掉，但她現在已經接受兒子的選擇了。

《要塞英雄》世界賽分為線上公開賽與實體決賽，在約10個星期的賽事中，來自30多個國家的前100名單人組玩家，以及前50組雙人玩家，可以獲選進入實體決賽。總獎金高達總獎金3000萬美元（合新台幣約9億元），創下電競比賽紀錄。

▼實體決在於紐約亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）舉行。（圖／路透）

