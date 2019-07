《要塞英雄》世界賽冠軍出爐！16歲少年擊敗4000萬對手　奪9000萬獎金

▲單人組冠軍「Bugha」。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

電玩《要塞英雄》(Fortnite)世界大賽冠軍出爐!暱稱為「Bugha」的16歲少年打敗近4000萬名線上對手,奪下單人組冠軍,笑納300萬美元獎金(約台幣9306萬元)。另一名15歲的英國少年艾許曼(Jaden Ashman)則和21歲的搭檔拿下雙人組亞軍,每人可平分225萬美元(約台幣6750萬元)的獎金。

暱稱為「Bugha」的16歲美國少年吉爾斯多夫(Kyle Giersdorf),29日在《要塞英雄》世界賽中,一路打敗近4000萬名對手,在最終100名選手的決賽中,擊敗眾人奪下總冠軍,獲得300萬美元獎金,打破電競獎金紀錄。吉爾斯多夫向BBC表示,他打算把大部分的獎金存起來,「我現在只想要一張新的桌子,或許還能再多買一張放我的獎盃。」

Kyle @Bugha Giersdorf, 16, is your #FortniteWorldCup singles champion and walks away with $3 million in a wire-to-wire dominant victory. pic.twitter.com/OZzMNNuo3R