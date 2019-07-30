搶進硬體市場！字節跳動秘密設計「抖音手機」7個月　最快下半年推出

▲短片分享平台「抖音」即將推出自家手機。（圖／路透社）

實習記者梁家源／綜合報導

短片分享平台「抖音」母公司字節跳動（ByteDance）透過病毒式的傳播擴散，已造成全球性的風潮，市值超過750億美元。創辦人日前宣布將製作一款智慧型手機，已經秘密設計了7個月，預計會在今年下半年推出，這款手機也將會是字節跳動的第一款智慧型硬體設備。

抖音是一款由中國網際網路公司「字節跳動」所開發的APP，商店中的下載量已經超過10億次。根據BBC報導，抖音所帶來的利益和產值已經讓字節跳動超越優步（UBER），成為全球最大私人支持初創公司。

▲許多年輕人都使用抖音拍攝短片來獲取關注。（圖／實習記者曾筠淇攝）

根據BBC報導，字節跳動不是第一個科技公司跨足研發智慧型手機的案例，早在2013年中國自拍應用程式開發商「美圖」就在為喜愛拍照的消費者量身打造手機。中國儼然已成為智慧型手機製造商的兵家必爭之地，這也讓科技界開始懷疑字節跳動是否站得住腳，開發出自己的市場。

當蘋果和三星手機已經有大部分的市占率，一個新的智慧型手機要打入市場是非常困難的。技術分析師Ben Wood向BBC表示，「智慧型手機市場上總會有利基的市場，但這些產品都是『曇花一現』，他們很快就會消失。」

從科技公司研發智慧型手機的歷史來看，成功的案例少之又少，如，Google的Pixel就是少數成功的代表；反觀Facebook在2013年曾經與HTC合作的HTC First，在市場上並沒有受到消費者的喜愛。

▼「臉書手機」hTC First 在2013年推出，但銷售不如預期。（圖／取自AT&T）