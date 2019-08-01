【廣編】新光證券為台灣電競注入能量　攜手超人氣戰隊TXO共同超越極限！

▲新光證券李建霆總經理（右三）與穿上新戰袍的TXO共同出席記者會，新戰袍皆別上象徵支持與祝福的新光證券品牌臂章。



圖、文／新光證券提供

新光證券於7月31日舉行記者會，宣佈與《傳說對決》超人氣戰隊TXO結盟。近年來隨著全球電競相關產業蓬勃發展，電子競技成為新世代娛樂產業。透過網路的推波助瀾，大部分的電競觀眾已跳脫傳統媒體，使電競內容的收視率倍速擴張，傳說對決職業競賽聯盟中，曾奪得2017年台灣首座AIC世界冠軍的TXO成員們，更是頻道訂閱超過數十萬的超人氣戰隊。

新光證券總經理李建霆表示，新光證券是電子下單的先行者，以堅強的金融科技團隊和先進的技術，不斷於市場上超越極限。TXO戰隊近幾年在台灣電競領域成績亮眼、勇於自我挑戰、求新求變，都非常符合先行者的特質。希望以跨界結盟的力量，用行動支持台灣電競產業，並鼓勵所有年輕人，都能像TXO一樣在國際舞台發光發熱，勇敢向世界挑戰。

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TXO團隊行銷經理Abby則提到，新光證券團隊除了多次主動參與上半季的賽事外，針對形象廣告的設定為求慎重，多次赴宿舍取材，只為能忠實呈現電競選手們在賽事背後不為人知的辛勞與付出。由於選手們都很年輕，也希望透過此次跨界結盟，以TXO的影響力與新光證券的專業背景，給予年輕世代更正確的理財觀念。