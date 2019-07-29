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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／天津濱海新區搭建5大載體平台　融入京津冀協同發展大潮

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▲▼華聞 。（圖／翻攝自《中新網》）

▲大連自貿片區在全國首創海關稽查創新舉措。（圖／翻攝自《中新網》）

《天津》：濱海新區搭建5大載體平台 融入京津冀協同發展大潮

天津市政府日前公佈，天津濱海新區近年來通過搭建5大載體平台，深度融入京津冀協同發展大潮，取得豐碩成果，累計引進來自北京的專案2344個，協議投資額5458億元人民幣。（新華社）

《四川》：第七屆中國（綿陽）科技城國際科技博覽會再聚四川

第七屆中國（綿陽）科技城國際科技博覽會記者會25日在北京舉行。四川省委宣傳部副部長、省委外宣辦主任李曉駿表示，由科技部和四川省人民政府共同主辦的中國（綿陽）科技城國際科技博覽會已連續成功舉辦6屆，在展示大陸創新驅動和高品質發展成效，促進科技與經濟緊密結合，加快科技成果轉移轉化，助推創新發展方面發揮出積極作用。（中新網）

《北京》：未來銀行白皮書發佈 提出3大關鍵變革

一份名為《未來銀行—DT時代中國銀行業發展的新起點》的白皮書日前北京發佈。白皮書指出，以技術變革為突破口，以「開放的思維、業務和技術」來重塑銀行的經營模式已成為行業開啟全球發展新階段的重要一步。（中新網）

《河北》：2019世界機器人大賽總決賽保定開賽

為期3天的「2019世界機器人大賽總決賽」26日在河北省保定市開賽，吸引10多個國家和地區的6500多名選手參加。本屆賽事由中國電子學會、保定市人民政府聯合主辦，旨在通過競技賽事激發全球青少年選手的研究創新精神。（中新網）

▲▼華聞 。（圖／翻攝自《中新網》）

▲2019世界機器人大賽總決賽在河北保定開賽。（圖／翻攝自《中新網》）

《北京》：CBD地鐵專線有望明年開工

北京市朝陽區CBD管委會常務副主任郭亮表示，「目前CBD核心區樓宇和地下空間設施推進平穩，北區8座在建樓宇中已經有7座封頂；作為CBD專線的在建軌道28號線力爭2020年正式開工；正在建設的CBD核心區地下空間基礎設施預計2025年全部完成。」（北京晚報）

《遼寧》：大連自貿片區在全國首創海關稽查創新舉措

大連自貿片區管委會29日召開記者會，在大陸率先推出「以審代查」和「非侵入式稽查（無感稽查）」海關稽查創新舉措。政策全面實施後，將極大降低企業的管理成本、人員成本和時間成本。（中新網）

《廣西》：首批綜合能源服務站啟用 支撐新能源汽車發展

廣西首批綜合能源服務站26日在柳州市正式投入運營。綜合能源服務站集快充、洗車、休息服務於一體，解決新能源汽車車主充電「焦慮」，支撐新能源汽車發展。（中新網）

▼天津濱海新區。（圖／翻攝自百度）

▲▼天津濱海新區由18個街鎮組成。（圖／翻攝自百度）

ET快訊
WISH飆180緊咬賓士AMG！寶媽刑警飛車追緝槍手　笑稱：
白嫩I球女星沒了濾鏡！現身變70歲阿婆「肚掛鬆垮肥肉」…男粉

關鍵字：濱海新區,銀行,CBD,2019世界機器人大賽

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