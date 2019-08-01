柯文哲集結麾下民代戰將、清新素人　2020拚立院第三勢力

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲證實籌組「台灣民眾黨」，被解讀為積極進軍2020的起手式，且組黨後，外界也判斷柯文哲參選的機會減低，將以進軍國會做為2020主要目標。

據了解，勞動局長賴香伶、「學姊」黃瀞瑩，甚至友柯的徐欣瑩、前社會局長許立明等，都是不分區立委名單的徵詢對象；至於區域立委部分，則將積極尋求有選戰經驗的友柯勢力戰將加入，如日前脫離國民黨的鍾小平。

柯文哲組黨一事傳聞許久，如今選在2020總統大選前夕遞交組黨申請書，無疑投是投下震撼彈，柯營幕僚也引柯文哲日前的玩笑話，打趣形容柯原子彈「研發成功」。

柯文哲組黨後，2020重點不外乎要進軍國會，若在明年大選拚一把，一舉拿下10席國會席次組成「柯家軍」，將成為具有關鍵影響力的第三勢力政黨。

而伴隨組黨而來的就是立委名單問題，在不分區部分，有「全台唯一勞動局長」之稱的賴香伶、「學姊」黃瀞瑩等人形象清新，都是考量名單，曾任新竹縣議員、選過新竹縣長的徐欣瑩，與柯文哲關係友好，也是可能人選。

▲柯文哲說明組黨事宜，「友柯」的鍾小平、徐立信也到場關心。（圖／記者李毓康攝）

此外，柯文哲麾下不乏曾任民代者帶槍投靠，如日前退黨的鍾小平、曾任議員的北農董事長黃向羣、前觀傳局長陳思宇，還有曾在高雄參選議員的蔡宜芳，在地方基層都有知名度也有選舉經驗，不論擺在不分區或區域立委都是活棋，未來都有機會披掛上陣。

對於代表「台民黨」參選立委一事，1日上午現身柯文哲記者會的鍾小平說，「找我的話會參加」；至於還有沒有其他人也要加入？鍾小平說，還沒聽說，因為真的很突然，先看看會怎麼發展。

鍾小平判斷，柯文哲組黨就是要進一步「郭柯合」，重點就是組黨才能推不分區，「8到10席不分區加幾席區域立委，這十幾席對柯文哲很重要。」



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