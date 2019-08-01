快訊／柯文哲搶攻立院不分區2捷徑：拉攏五位現職立委帶槍投靠

▲柯文哲出面說明組黨事宜。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲宣佈組黨，在2020總統及立委選舉上正式擁有「行動權」。對於白色力量直攻2020立法院，根據相關法規，只要台灣民眾黨（台民黨）11月18日前完備所有程序，就可以正式提名區域及原住民立委參選。至於在爭取不分區立委席次方面，則有2個捷徑讓台民黨選擇，除了自提，還可以拉攏五位現職立委。

依選罷法24條規定，不分區立委選舉人必須年滿23歲，得由依法設立的政黨登記為全國不分區及僑居國外國民候選人。而推薦不分區立委的政黨必須符合以下規定之一，包括：

一、於最近一次總統、副總統選舉，其所推薦候選人得票數之和，達該次選舉有效票總和百分之二以上。二個以上政黨共同推薦一組總統、副總統候選人者，各該政黨推薦候選人之得票數，以推薦政黨數除其推薦候選人得票數計算之。

二、於最近三次全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票率，曾達百分之二以上。

三、現有立法委員五人以上，並於申請候選人登記時，備具名冊及立法委員出具之切結書。

四、該次區域及原住民立法委員選舉推薦候選人達十人以上，且經中央選舉委員會審查合格。

換言之，由於柯文哲籌組的台民黨因為是新成立的政黨，沒有上一次選舉的成績，如果要推舉不分區立委，只能有兩種方式，一是可以拉攏五位現職的立委帶槍投靠加入台民黨，不然否就必須在2020區域及原住民立委選舉中，推薦十位以上候選人，且經中選會委員審查合格。

另外，在參與2020總統與立委選舉方面的相關法定時程上，若以獨立候選人來看，例如郭台銘脫離國民黨但不加入柯文哲陣營，他只要在今年9月13日至17日期間申請成為總統參選被連署人即可。

至於區域及原住民立委部分， 台民黨只要在11月18日至22日登記立委期間前，拿到內政部所給的圖記跟證書，完備正式成立程序，就可以提名候選人。

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