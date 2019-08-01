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不用加入台民黨！高嘉瑜：就算我是民進黨　柯文哲也會挺我

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▲▼ 高嘉瑜。（圖／記者楊亞璇攝）

▲高嘉瑜。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，創黨大會將在8月6日舉行，友柯的台北市議員高嘉瑜正在爭取民進黨提名台北市內湖、南港區立委，外界好奇，高嘉瑜是否會被拉攏，高嘉瑜強調，「我相信就算我是民進黨，柯市長也會支持我，我不用加入他（柯）的政黨，他也是會力挺我。」

對於柯文哲是否邀請入台灣民眾黨選區域或不分區立委？高嘉瑜表示，「我還是民進黨」，「我一定會留在民進黨繼續努力，這無庸置疑」。高嘉瑜表示，他與柯的關係不會尷尬，柯說九月才會找人選，「未來政黨跟政黨之間也是可以互相合作」，柯還說藍綠共融，不是要消滅藍綠，「未來還是有很多互動機會、合作議題」，

至於是否擔心柯文哲選總統搶蔡英文的票，高嘉瑜認為，這倒是不會，目前看起來，柯文哲組黨方向，朝向以拚立委席次為主，大家預測如果鴻海創辦人郭台銘確定參選，柯文哲大概不會選，但如果郭不選，柯文哲勢必要投入2020才有辦法帶動整黨席次，看來柯文哲的目標還是放眼立法院。

高嘉瑜認為，郭柯兩人應該是合作關係，並非總統選舉搭配的關係，這樣的組合，能得到一些中間年輕選票支持，對民進黨衝擊蠻大。

此外，高嘉瑜提醒柯文哲，政黨會有很多形形色色的人參加，這些人的問題也會有包袱，未來這個黨什麼人，也是民眾要觀察的目標，「不會只是柯文哲」，這些人會變成民眾對政黨的印象跟形象代表。

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關鍵字：高嘉瑜,柯文哲

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